Descontinuado
800 W
QuickClean
2 L, tubo XL
Antigoteo
La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.
La juguera Philips es la primera juguera centrifugadora del mercado con una función de prelimpieza. Si vierte agua en el empujador, puede crear una fuente de agua en el artefacto, que elimina las fibras no deseadas de la tapa y hace que el tamiz sea más fácil de limpiar.
La pulpa se recoge en el único lugar donde debería estar, en el depósito de pulpa de la juguera Philips. Esto significa que ya no es necesario retirar la pulpa de otras piezas, como la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, la pulpa es fácil de alcanzar y el recipiente es mucho más fácil de limpiar.
4.7
de 5
25
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Juanpa65
01/01/2025
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto, construcción sólida
Muy sólida construcción, extrae jugos a full. Fácil desarmado para limpieza. Gran calidad de construcción
Ventajas
Calidad, extractor full, limpieza fácil
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera
Juju2022
27/10/2022
Argentina
Empleado de Philips
MUY sorprendida... ¡y para bien!
[Employee of philipsglobal] Tiene gran potencia, haciendo que sea posible tener un jugo riquísimo en tan solo pocos segundos. Es facil de ensamblar (para lo que son las jugueras en general) y de limpiar.
Ventajas
potenica
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera
Gogolin
12/08/2020
Argentina
Es producto es excelente, muy eficiente y moderno
El producto superó mis espectativas, es muy eficiente!
Ventajas
10
Contras
0
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera
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