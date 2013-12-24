Descontinuado
Jugos exquisitos al instante
Preparar jugos nunca fue tan fácil. El orificio de entrada de gran tamaño permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas. El potente motor de 650 W y el exclusivo filtro de micromalla exprimen hasta la última gota.
650 W
2 L
Tubo extragrande
Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.
El depósito de pulpa de 2 L y la jarra para jugo de 1,25 L le permiten hacer más jugo de una sola vez.
El gran orificio de entrada permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.
4.4
de 5
17
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
MAC71
24/12/2013
España
Este producto posee unas caracteristicas excelentes
todo esta bien .solamente casi no la utilize por la dificultad de limpiarla...tambien yo pense que venia en la caja un pequeno libro con combinaciones de frutas y verduras para hacer batidos.. pero tampoco venia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora
AveFenix
17/12/2013
España
Me parece que tiene unas buenas características
Estoy bastante satisfecho, es potente, fácil de usar, lo veo un poco grande, pero es cuestión de adaptarse. En resumen, lo recomendaría.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora
Vanesika33
17/04/2013
España
Me encanta y es muy intuitivo
Lo hace todo muy fácil y además en las instrucciones te da muchos trucos para hacer cosas con los restos, desde mascarillas naturales hasta pasteles....ummm
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora