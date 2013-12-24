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Descontinuado

Pure Essentials CollectionExtractor

HR1858/90

4.4

| (17) Opiniones | 88% ha recomendado este producto

Jugos exquisitos al instante

Preparar jugos nunca fue tan fácil. El orificio de entrada de gran tamaño permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas. El potente motor de 650 W y el exclusivo filtro de micromalla exprimen hasta la última gota.

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Exprima hasta la última gota

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  • 650 W

  • 2 L

  • Tubo extragrande

Piezas aptas para lavavajillas

Piezas aptas para lavavajillas

Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.

Gran capacidad para hacer más jugos

Gran capacidad para hacer más jugos

El depósito de pulpa de 2 L y la jarra para jugo de 1,25 L le permiten hacer más jugo de una sola vez.

Sin necesidad de cortar gracias al tubo de entrada extra grande.

Sin necesidad de cortar gracias al tubo de entrada extra grande.

El gran orificio de entrada permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

17

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

2

24/12/2013

España

España

Este producto posee unas caracteristicas excelentes

todo esta bien .solamente casi no la utilize por la dificultad de limpiarla...tambien yo pense que venia en la caja un pequeno libro con combinaciones de frutas y verduras para hacer batidos.. pero tampoco venia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

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17/12/2013

España

España

Me parece que tiene unas buenas características

Estoy bastante satisfecho, es potente, fácil de usar, lo veo un poco grande, pero es cuestión de adaptarse. En resumen, lo recomendaría.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

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17/04/2013

España

España

Me encanta y es muy intuitivo

Lo hace todo muy fácil y además en las instrucciones te da muchos trucos para hacer cosas con los restos, desde mascarillas naturales hasta pasteles....ummm

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

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