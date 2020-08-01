Descontinuado
Licuar ahora es mucho más fácil
Esta licuadora ofrece un motor de 350W, una jarra de 1,5 l y una cuchilla de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.
350 W
Jarra de vidrio de 1,5 L
con molinillo
2 velocidades y pulso
Sin rayones ni olores con esta jarra de vidrio de alta calidad.
Cuchilla desmontable para una limpieza fácil y eficaz.
Esta licuadora de Philips mezcla a diferentes velocidades y a diferentes grados con distintas opciones de ajuste.
3.8
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Totito
01/08/2020
Argentina
Increíble!!
La tenemos hace bastantes años, siempre hago licuados de banana, y todavía anda perfecta. Lo mejor de todo es que podes agregarle hielo dentro y licuar y no se raya.
Ventajas
A pesar de que la tengo hace años, anda perfecta, licua rápido y no se raya si le pones hielo.
Contras
La verdad que no le encuentro punto en contra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora
Date of Use 2018-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora
Date of Use 2018-08-01
jpanders
22/03/2019
Argentina
LOS REPUESTOS SON UN PROBLEMA...
Me encanta la jarra de vidrio... lamentablemente se me rompió (se cayó al piso) y no pude reponerla porque el repuesto además de ser casi imposible de conseguir se ofrece casi tan caro como otra licuadora...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora
pato17
20/12/2013
Argentina
La licuadora es muy practica
Este producto es bueno, pero tiene limitaciones. Me refiero a que según el manual pica hielo y al utilizarlo varias veces hace que el sistema de su base falle y empieza a perder líquido. Ya lo cambie 2 veces. En cuanto a la jarra de vidrio la tuve que comprar por una imprudencia mía. pero estaría mejor si fuera de plástico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora