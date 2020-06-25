Descontinuado
Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
La licuadora HR2094/00 Philips de aluminio anodizado tiene un motor de 750 W con capacidad para prácticamente todo, desde frutas y verduras, hasta hielo. Su función de varias velocidades licúa, tritura y corta todo tipo de ingredientes.
750 W
Jarra de vidrio de 2 l
con filtro
Velocidad variable
Quite la cuchilla de la jarra para limpiarla de manera fácil y eficaz.
Pique hielo fácilmente con esta licuadora Philips con solo presionar un botón.
Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.
Premios
4.2
de 5
23
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Inigu
25/06/2020
España
Comprador verificado
Batidora ideal perfecto para smoothies
Tritura de forma perfecta Lo recomiendo a todos lo que quieran lograr una gran perfeccion en el triturado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Aluminium Collection HR2094/00
Sí, recomiendo este producto
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ninot4
29/08/2016
España
Comprador verificado
Robusto y de buena calidad.
Lo compré básicamente para picar el hielo, cosa que hace a la perfección. Es un buen aparato. Muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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fran55
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes
la batidora philips mi opinión es que actualmente es la mejor que hay en el mercado merece la pena pagar lo que vale por su rendimiento su facilidad de uso y un bonito diseño lo recomiendo no se arrepentir
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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