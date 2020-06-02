Descontinuado
El mejor licuado sin trozos
La licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 800 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee.
800 W
Jarra de vidrio de 2 l
con espátula
ProBlend 6
La cuchilla situada fuera del centro en la jarra producirá turbulencia y mezcla de ingredientes de la forma más eficaz.
Esta licuadora Philips tiene un potente motor de 800 W para licuar, mezclar y triturar de manera eficaz.
La jarra de 2 l está fabricada con vidrio de alta calidad resistente a los rayones y permite procesar ingredientes calientes.
Premios
4.0
de 5
26
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
jechu
02/06/2020
Chile
Comprador verificado
potencia
excelente durabilidad y potencia en motor, se la puede con todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Licuadora
Date of Use 2018-06-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Licuadora
Date of Use 2018-06-02
Silalexa
23/09/2015
Chile
Recomendable
Muy potente, me ha servido mucho para hacer leche de almendra. Muele muy bien haciendo que se pierda menos producto. Para picar hielo tambien funciona muy bien. Lo único malo fue que se me quebró el vaso y como era un producto relativamente nuevo no encontré el repuesto. Ahora espero hallarlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Licuadora
Angel42
10/06/2015
España
Comprador verificado
muy buen producto.
Estoy muy satisfecho se preparan muy bien las cosas bate y pica bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora
En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips