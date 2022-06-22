ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil
  • Batidos y comida frescos de manera fácil

Descontinuado

Daily CollectionLicuadora

HR2105/00

3.3
| (4) Opiniones

1 premio

Batidos y comida frescos de manera fácil
Esta licuadora Daily Collection de Philips cuenta con un motor de 400 W, una jarra de 1,5 l y una cuchilla ProBlend 4 que se combinan para crear el resultado final perfecto en la preparación de batidos y alimentos. Facilita los licuados más difíciles.
Ver todos los beneficios

Con potencia y cuchilla extrafuertes

Batidos y comida frescos de manera fácil

  • 400 W

  • Jarra de vidrio de 1.5 l

  • 2 velocidades y función Pulse

  • ProBlend 4

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.

Cuchilla ProBlend 4 para licuar y mezclar de manera eficaz

Cuchilla ProBlend 4 para licuar y mezclar de manera eficaz

El diseño nuevo de la cuchilla permite mezclar y cortar los ingredientes de manera eficaz para crear el batido perfecto para usted y su familia.

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad de procesamiento de 1,25 litros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_AWARD-961310

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

4

Opiniones

4
3

22/06/2022

Chile

Chile

Empleado de Philips

Practica

[Employee of philipsglobal] Liviana, practica y de buena potencia. Trabajo con ella todo el dia haciendo batidos, cumple su funcion al 100%

Ventajas

Practica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

05/04/2022

Chile

Chile

Super licuadora

La uso de forma periodica, para hacer licuados y buenos tragos. Super buena. Muy contento

Ventajas

Sencilla, diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

30/03/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

El modelo que tenemos es Pro Blend 6

No hacen seguimiento al tema por el cual se les contacto

Ventajas

Es potente

Contras

La limpieza es complicada, no es fácil volver a armar la cuchilla, las patitas de jebe de la base se desprenden, obliga a que no puedas cambiar de lugar la licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.