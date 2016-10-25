Descontinuado
HR2195/00
El mejor licuado, sin trozos
Esta licuadora Philips con tecnología ProBlend 6 y motor de 900 W puede con casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función de varias velocidades permite batir, picar y cortar con la suavidad perfecta y la consistencia que desee.
900 W
Jarra de vidrio de 2 L
con espátula
ProBlend 6
Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.
La limpieza es fácil con la unidad de la cuchilla desmontable
El motor funcionará en una secuencia preprogramada para triturar hielo fácilmente con solo presionar un botón
3.2
de 5
22
Opiniones
ferfer
25/10/2016
España
Comprador verificado
Una herramienta de cocina muy util e imprescindible.
[Employee of philipsglobal] Ahora no mal gasto mi fruta, y mis verduras. Los tomates que se van a pasar salmorejo, las uvas acaban en zumo, y así con todo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
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Henry
16/09/2016
España
Comprador verificado
Producto muy recomendable.
Un acierto la compra de esta batidora de Philips, perfecta para el uso que se describe.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
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JoanM
31/03/2016
España
Para mi la mejor batidora del mercado, precio/calidad
He visto y provado varia, de distintas marcas, y esta es una maravilla. Tritura el hielo sin problemas, bastante silenciosa, sobrada de poténcia. Me deja los batido y el gazpacho, super finos, incluso mi batido con un huevo entero, la cascara del mismo, queda desintegrada, desaparece poc completo. El momtaje y la limpieza son facilísimos. La utilizo casi cada dia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
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En comparación con la licuadora HR2094 número uno de Philips