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Descontinuado

Avance CollectionLicuadora

HR2195/00

3.2

| (22) Opiniones

El mejor licuado, sin trozos

Esta licuadora Philips con tecnología ProBlend 6 y motor de 900 W puede con casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función de varias velocidades permite batir, picar y cortar con la suavidad perfecta y la consistencia que desee.

Ver todos los beneficios

Tecnología ProBlend 6 para obtener resultados hasta un 50% más finos*

El mejor licuado, sin trozos

  • 900 W

  • Jarra de vidrio de 2 L

  • con espátula

  • ProBlend 6

Control de velocidad variable con pantalla iluminada

Control de velocidad variable con pantalla iluminada

Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.

La limpieza es fácil con la cuchilla desmontable

La limpieza es fácil con la cuchilla desmontable

La limpieza es fácil con la unidad de la cuchilla desmontable

Función programada de trituración de hielo

Función programada de trituración de hielo

El motor funcionará en una secuencia preprogramada para triturar hielo fácilmente con solo presionar un botón

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

22

Opiniones

25/10/2016

España

España

Comprador verificado

Una herramienta de cocina muy util e imprescindible.

[Employee of philipsglobal] Ahora no mal gasto mi fruta, y mis verduras. Los tomates que se van a pasar salmorejo, las uvas acaban en zumo, y así con todo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora

16/09/2016

España

España

Comprador verificado

Producto muy recomendable.

Un acierto la compra de esta batidora de Philips, perfecta para el uso que se describe.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

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31/03/2016

España

España

Para mi la mejor batidora del mercado, precio/calidad

He visto y provado varia, de distintas marcas, y esta es una maravilla. Tritura el hielo sin problemas, bastante silenciosa, sobrada de poténcia. Me deja los batido y el gazpacho, super finos, incluso mi batido con un huevo entero, la cascara del mismo, queda desintegrada, desaparece poc completo. El momtaje y la limpieza son facilísimos. La utilizo casi cada dia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora HR2094 número uno de Philips