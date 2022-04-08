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  • Mezcla, corta y tritura fácilmente
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Descontinuado

Daily CollectionMinilicuadora

HR2604/80

2.8
| (4) Opiniones
Mezcla, corta y tritura fácilmente
Disfrute de batidos, salsas, cocteles helados y especias molidas para preparar sus platos favoritos con rapidez y facilidad. El diseño de jarra ergonómica, la cuchilla de 4 hojas compacta y el motor de 350 W funcionan en conjunto a la perfección para ofrecerle excelentes resultados.
Ver todos los beneficios

Motor de 350 W para resultados rápidos

Mezcla, corta y tritura fácilmente

  • 350 W

  • Vaso portátil

  • Picadora múltiple

Potente motor de 350 W para obtener mezclas suaves

Potente motor de 350 W para obtener mezclas suaves

Hacer las mezclas más suaves es rápido y fácil. Licúe finamente sus ingredientes favoritos en tan solo 30 segundos con el potente motor de 350 W y la cuchilla de 4 hojas.

Pique hielo y otros ingredientes duros

Pique hielo y otros ingredientes duros

Con su minilicuadora puede preparar de todo, tanto salsas de verduras como batidos saludables. Mezcle y triture finamente incluso ingredientes duros, desde kiwis hasta cubos de hielo.

Dos posiciones de velocidad para obtener un licuado más fino

Controle la velocidad y el grado de licuado de sus ingredientes con los dos botones de posición de velocidad para preparar batidos perfectos siempre.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 5

4

Opiniones

3
2

08/04/2022

Chile

Chile

Empleado de Philips

Practica y comoda

[Employee of philipsglobal] Excelente producto, buena potencia y comodidad al momento de hacer mis batidos. Buen material, resistente.

Ventajas

Calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2604/80 Minilicuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2604/80 Minilicuadora

04/01/2023

Chile

Chile

super buena

La he ocupado todos los dias, 2 veces al dia, por mas de un año. Es muy buena, lo unico malo es la gomita que si no eres cuidadoso se llena de sarro y suciedad por la forma que tiene y luego es imposible limpiarla, me di cuenta que luego de lavarla, si la lleno de agua y la hago correr, el agua sale sucia, supongo que es por la gomita sucia, razon por la que no la he estado usando. Nunca he tenido ese problema con otras jugueras entonces jamas me preocupe de eso, por lo que me arrepiento de no haber lavado mas seguido la gomita. Ojala la actualicen, arreglen eso haciendo que la gomita sea lisa y lo cambien por un vaso de vidrio y seria la licuadora PERFECTA ! Es del tamaño ideal para alguien que vive sol@ y no quiere una juguera enorme pero tampoco una pequeña, y ademas de que licua muy bien.

Ventajas

El tamaño

Contras

el material del vaso y las gomitas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2604/80 Minilicuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2604/80 Minilicuadora

01/08/2026

Peru

Peru

Se rompió la cuchilla a un par de meses de comprarlo

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2604/80 Minilicuadora

Date of Use 2026-06-01

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2604/80 Minilicuadora

Date of Use 2026-06-01

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