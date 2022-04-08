Descontinuado
HR2604/80
350 W
Vaso portátil
Picadora múltiple
Hacer las mezclas más suaves es rápido y fácil. Licúe finamente sus ingredientes favoritos en tan solo 30 segundos con el potente motor de 350 W y la cuchilla de 4 hojas.
Con su minilicuadora puede preparar de todo, tanto salsas de verduras como batidos saludables. Mezcle y triture finamente incluso ingredientes duros, desde kiwis hasta cubos de hielo.
Controle la velocidad y el grado de licuado de sus ingredientes con los dos botones de posición de velocidad para preparar batidos perfectos siempre.
2.8
de 5
4
Opiniones
08/04/2022
Chile
Empleado de Philips
Practica y comoda
[Employee of philipsglobal] Excelente producto, buena potencia y comodidad al momento de hacer mis batidos. Buen material, resistente.
Ventajas
Calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2604/80 Minilicuadora
Sí, recomiendo este producto
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hola1233232
04/01/2023
Chile
super buena
La he ocupado todos los dias, 2 veces al dia, por mas de un año. Es muy buena, lo unico malo es la gomita que si no eres cuidadoso se llena de sarro y suciedad por la forma que tiene y luego es imposible limpiarla, me di cuenta que luego de lavarla, si la lleno de agua y la hago correr, el agua sale sucia, supongo que es por la gomita sucia, razon por la que no la he estado usando. Nunca he tenido ese problema con otras jugueras entonces jamas me preocupe de eso, por lo que me arrepiento de no haber lavado mas seguido la gomita. Ojala la actualicen, arreglen eso haciendo que la gomita sea lisa y lo cambien por un vaso de vidrio y seria la licuadora PERFECTA ! Es del tamaño ideal para alguien que vive sol@ y no quiere una juguera enorme pero tampoco una pequeña, y ademas de que licua muy bien.
Ventajas
El tamaño
Contras
el material del vaso y las gomitas
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Josmy
01/08/2026
Peru
Se rompió la cuchilla a un par de meses de comprarlo
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2604/80 Minilicuadora
Date of Use 2026-06-01
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Date of Use 2026-06-01