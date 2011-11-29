ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Jugo recién exprimido fácil de hacer
  • Jugo recién exprimido fácil de hacer
  • Jugo recién exprimido fácil de hacer
  • Jugo recién exprimido fácil de hacer

Descontinuado

Daily CollectionExprimidor de cítricos

HR2737/70

5

| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Jugo recién exprimido fácil de hacer

Con este exprimidor de Philips puede preparar riquísimos jugos de cítricos en su casa. Gracias a su diseño compacto, puede guardarse fácilmente y todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas, ahorrándole mucho tiempo.

Ver todos los beneficios

Exprimidor de cítricos compacto y apto para lavavajillas

Jugo recién exprimido fácil de hacer

  • 0,4 L

  • 25 W

  • Reversa automática

  • Almacenamiento del cable

Almacenamiento del cable

Almacenamiento del cable

Diseño pequeño y compacto

Gracias a su diseño compacto, el aparato puede guardarse fácilmente en espacios pequeños y en armarios.

Todas las piezas son aptas para lavavajillas

Todas las piezas son aptas para lavavajillas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

29/11/2011

España

España

BUENÍSIMO

ESTUPENDO DESDE EL PRIMER APARATO QUE COMPRÉ, LLEVO 3 SIEMPRE EL MISMO MODELO, MUY DURADERO Y CON UN USO MUY AGUANTADOR...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor

20/07/2020

Argentina

Argentina

Diseño sencillo, práctico y fácil de limpiar.

En mi patio tengo dos limoneros de cuatro estaciones, y este exprimidor me facilita tomar jugo de limón diariamente, ya que lo tengo siempre sobre la mesada y lo lavo en un instante bajo la canilla de la pileta.

Ventajas

Sólido, años de uso sin problemas, facilísimo de usar y de limpiar.

Contras

No le encuentro ningún defecto ni de diseño ni de fabricación.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor de cítricos

Date of Use 2018-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor de cítricos

Date of Use 2018-07-19

19/07/2020

Argentina

Argentina

Práctica

Hola, hace muchísimos años la tengo y es un producto que no tengo nada malo para comentar yo solo que está en mi cocina instalada.

Ventajas

Siempre me salva.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor de cítricos

Date of Use 2018-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor de cítricos

Date of Use 2018-07-19

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.