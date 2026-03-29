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Juguera
Descontinuado
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HR2825/06
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Con esta juguera podrá preparar jugos frescos y deliciosos de manera fácil. Gracias a su diseño compacto, también es fácil de guardar.
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¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?
¿Puedo exprimir todo tipo de frutas y verduras con la licuadora?
¿Cómo determino la velocidad adecuada para cada fruta?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Qué puedo licuar con mi licuadora Philips?
¿Cómo puedo preparar las frutas o las verduras antes de exprimirlas?
El filtro de mi licuadora Philips está bloqueado