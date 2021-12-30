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  • Rápido, fresco y divertido
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Descontinuado

Daily CollectionMinilicuadora

HR2872/02

3.7

| (7) Opiniones

Rápido, fresco y divertido

La nueva Mini-Blender de Philips lo ayuda a preparar diferentes recetas como batidos, sopas, salsas y cócteles. Con la cómoda botella On The Go, ahora podrá disfrutar de todas sus bebidas favoritas en cualquier parte. ¡Disfrute!

Ver todos los beneficios

Licuadora compacta con botella "On The Go" portátil

Rápido, fresco y divertido

  • 350 W

  • 0,6 L

  • Accesorio de botella portátil

Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas

Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas

Todas las piezas desmontables pueden lavarse en el lavavajillas.

Licuadora con motor de 350 W de potencia

Licuadora con motor de 350 W de potencia

Potencia de 350 W para batir y mezclar fácilmente.

Botella "mezcle y listo" para transportar fácilmente

Botella "mezcle y listo" para transportar fácilmente

Con la práctica botella portátil, ahora podrá disfrutar todas sus bebidas favoritas en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

7

Opiniones

3
2

30/12/2021

España

España

Práctico

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) No es uno de los pequeños electrodomésticos que acaban en un armario. Súper útil para hacer cualquier batido y consumir toda la familia más fruta de forma natural, sin conservantes, azúcares. La uso casi a diario. La recomiendo 100% y la limpieza facilísimo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90

30/12/2021

España

España

Lo que estaba buscando

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Se rompió la que tenía y me regalaron esta y estoy muy contenta. Funcional, práctica y fácil de usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90

20/12/2021

España

España

Muy útil

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Le doy cinco estrellas porque me facilita mucho la vida. Lo uso para hacer batidos de fruta congelada para toda la familia por las mañanas y ya no sabemos vivir sin ella. Es potente, se limpia con facilidad y su diseño es muy bonito. Me alegro encanta!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90

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Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90

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