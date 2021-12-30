Descontinuado
HR2872/02
Rápido, fresco y divertido
La nueva Mini-Blender de Philips lo ayuda a preparar diferentes recetas como batidos, sopas, salsas y cócteles. Con la cómoda botella On The Go, ahora podrá disfrutar de todas sus bebidas favoritas en cualquier parte. ¡Disfrute!
350 W
0,6 L
Accesorio de botella portátil
Todas las piezas desmontables pueden lavarse en el lavavajillas.
Potencia de 350 W para batir y mezclar fácilmente.
Con la práctica botella portátil, ahora podrá disfrutar todas sus bebidas favoritas en cualquier lugar.
3.7
de 5
7
Opiniones
Murcia_1979
30/12/2021
España
Práctico
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) No es uno de los pequeños electrodomésticos que acaban en un armario. Súper útil para hacer cualquier batido y consumir toda la familia más fruta de forma natural, sin conservantes, azúcares. La uso casi a diario. La recomiendo 100% y la limpieza facilísimo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90
Txifu
30/12/2021
España
Lo que estaba buscando
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Se rompió la que tenía y me regalaron esta y estoy muy contenta. Funcional, práctica y fácil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90
Sí, recomiendo este producto
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Stephanie miranda
20/12/2021
España
Muy útil
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Le doy cinco estrellas porque me facilita mucho la vida. Lo uso para hacer batidos de fruta congelada para toda la familia por las mañanas y ya no sabemos vivir sin ella. Es potente, se limpia con facilidad y su diseño es muy bonito. Me alegro encanta!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Minibatidora Daily Collection HR2603/90