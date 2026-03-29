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Daily Collection Jarra de licuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2901/00
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Jarra de plástico de 1,5 L para que su licuadora prepare perfectos batidos, sopas, aliños, batidos de leche y mucho más.
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