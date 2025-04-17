Tecnología ProBlend Ultra
Aplicación HomeID
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Descargue la aplicación HomeID y descubra cientos de recetas para su nueva batidora, incluidas ideas frescas para bebidas, bocadillos, postres o incluso comidas completas. Elegir alimentos saludables nunca supo tan bien, con toques simples, pero sabrosos en todo tipo de platos favoritos de la familia. Desde postres de chocolate más saludables hasta platos principales nutritivos, HomeID tiene recetas que le encantarán.
La tecnología ProBlend Ultra combina 3 características diseñadas a medida que funcionan perfectamente juntas para obtener la máxima variedad de sabor y textura, tal y como le gusta, en toda ocasión.
La jarra ProBlend Ultra está diseñada con costillas únicas para guiar continuamente los ingredientes hacia el flujo de licuado.
4.9
de 5
28
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pabloairsea
17/04/2025
Chile
Fantástica
se me quebró el jarro donde puedo comprar el repto?
Ventajas
Es la mejor licuadora del mundo
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad
14/07/2023
Chile
Una buena inversion
Un gran producto, la mejor licuadora que he adquirido
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad
Roberto2538
13/07/2023
Chile
Licuado de otro nivel 5 estrellas
Excelente producto, motor robusto, panel y diseño con mucho estilo. Lo recomiendo 100% Mejor compra!
Ventajas
Motor y panel
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad