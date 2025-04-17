ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
  • Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.

Serie 7000Licuadora de alta velocidad

HR3760/00

4.9
| (28) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.
Con la tecnología ProBlend Ultra, tiene el poder para crear la máxima variedad de sabor y textura, y la aplicación HomeID ayuda a descubrir nuevas posibilidades. Desde batidos, sopas, salsas hasta mantecas de frutos secos, puede mantener feliz a toda la familia.
Ver todos los beneficios

Inspiración sin fin. Las mezclas más suaves.

  • Tecnología ProBlend Ultra

  • Aplicación HomeID

  • Programas de selección rápida

Descubra excelentes recetas y café fresco con HomeID

Descubra excelentes recetas y café fresco con HomeID

Descargue la aplicación HomeID y descubra cientos de recetas para su nueva batidora, incluidas ideas frescas para bebidas, bocadillos, postres o incluso comidas completas. Elegir alimentos saludables nunca supo tan bien, con toques simples, pero sabrosos en todo tipo de platos favoritos de la familia. Desde postres de chocolate más saludables hasta platos principales nutritivos, HomeID tiene recetas que le encantarán.

Tecnología ProBlend Ultra

Tecnología ProBlend Ultra

La tecnología ProBlend Ultra combina 3 características diseñadas a medida que funcionan perfectamente juntas para obtener la máxima variedad de sabor y textura, tal y como le gusta, en toda ocasión.

Jarra ProBlend Ultra

Jarra ProBlend Ultra

La jarra ProBlend Ultra está diseñada con costillas únicas para guiar continuamente los ingredientes hacia el flujo de licuado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

28

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

17/04/2025

Chile

Chile

Fantástica

se me quebró el jarro donde puedo comprar el repto?

Ventajas

Es la mejor licuadora del mundo

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad

14/07/2023

Chile

Chile

Una buena inversion

Un gran producto, la mejor licuadora que he adquirido

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad

13/07/2023

Chile

Chile

Licuado de otro nivel 5 estrellas

Excelente producto, motor robusto, panel y diseño con mucho estilo. Lo recomiendo 100% Mejor compra!

Ventajas

Motor y panel

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR3760/00 Licuadora de alta velocidad

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.