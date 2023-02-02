Descontinuado
HR7302/90
Versatilidad y potencia
El nuevo HR7302 serie 5000 es el procesador de alimentos perfecto para tener versatilidad en la cocina. Con 750 W de potencia de motor y 6 accesorios, es fácil crear recetas con excelentes resultados y rendimiento.
Motor de 750 W de potencia
Capacidad del recipiente de 1,5 l
2 velocidades
6 accesorios
Con la función Código de color, puede obtener los mejores resultados con cada accesorio utilizando la velocidad adecuada según el color.
Capacidad del recipiente de 1,5 l que permite preparar recetas para toda la familia
2 ajustes de velocidad con código de color para obtener un control perfecto
3.7
de 5
6
Opiniones
02/02/2023
Chile
Empleado de Philips
Practico y facil de usar
[Employee of philipsglobal] Me resulto muy sencillo de utilizar y probar todos sus accesorios, tiene buena potencia que permite realizar todo tipo de preparaciones
Ventajas
Sencilles de uso y de intercambio de accesorios
Contras
No encontre puntos en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2023-01-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2023-01-02
Leoman
18/09/2023
Argentina
TREMENDO
No usaba procesadora, hasta que probe esta y la uso para todo!
Ventajas
Facil de limpiar
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-08-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-08-18
Franchute
18/09/2023
Argentina
Empleado de Philips
Me gusta por la cantidad de cosas que podes hacer
[Employee of philipsglobal] Se lo recomiendo para aquellas personas que le gusta mucho la cocina
Ventajas
Su potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-08-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-08-18