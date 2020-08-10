ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo
  • Menos espacio y menos esfuerzo

Descontinuado

Daily CollectionProcesador de alimentos

HR7620/70

4.9

| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Menos espacio y menos esfuerzo

La procesadora HR7620/70 Philips con diseño vertical ahorra espacio, esfuerzo y tiempo. ¡Su increíble potencia y multifuncionalidad permiten procesar todo tipo de ingredientes en cuestión de segundos!

Ver todos los beneficios

Procesadora de alimentos con diseño vertical ultra compacta

Menos espacio y menos esfuerzo

  • 500 W

  • Recipiente de 2 L

Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.

Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.

Microstore le permite guardar todos los accesorios en el recipiente de forma fácil y compacta.

El diseño vertical ahorra un 35% de espacio en la cocina

El exclusivo diseño vertical es 35% más compacto que el de las procesadoras convencionales. Ocupa menos espacio y puede usarse hasta en las cocinas más pequeñas.

2 velocidades y turbo

2 velocidades y turbo

La procesadora de alimentos ofrece dos velocidades para alimentos duros y blandos. Además, con la función turbo puede picar ajo y hielo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Es ideal

Es ideal para picar y procesar todo tipo de alimento, tiene distintas potencias!!!... Me resulta práctica y muy útil... La recomiendo a full!!!

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

El producto tiene una calidad única

Se lo recomiendo a todos y me gusta todo del producto,,

Ventajas

A favor práctico y de muy buena calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-10

03/08/2020

Argentina

Argentina

muy bueno

lo he usado por más de 3 años y sigue funcionando genial ! lo súper recomiendo

Ventajas

todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-02

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.