Descontinuado
Menos espacio y menos esfuerzo
La procesadora HR7625/70 Philips con diseño vertical ahorra espacio, esfuerzo y tiempo. Su increíble potencia y multifuncionalidad permiten procesar todo tipo de ingredientes en cuestión de segundos. Incluye una licuadora.
500 W
Diseño compacto 2 en 1
Recipiente de 2 L
Microstore le permite guardar todos los accesorios en el recipiente de forma fácil y compacta.
La procesadora de alimentos ofrece dos velocidades para alimentos duros y blandos. Además, con la función turbo puede picar ajo y hielo.
El motor de 500 W, las dos velocidades y el botón turbo le permiten elegir la velocidad adecuada para obtener mejores resultados
4.6
de 5
23
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Marg
13/11/2017
España
Excelente
La uso a diario desde hace 8 años y aun me va genial. Da gusto comprar un electrodoméstico que no tenga una obsolescencia programada y se rompa a los 3 años.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Robot de cocina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Robot de cocina
MairaCris
19/04/2010
España
¡Me gusta!
A mi, que me gusta la practicidad en la cocina, el producto encaja muy bien al que se propone.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Robot de cocina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Robot de cocina
Mimimza
11/08/2020
Argentina
Excelente
Es una hermosa multifunción y tiene mucha potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2018-08-10