Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Preparación de alimentos
Todas las series
HR7638/16
Descontinuado
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones
Sé el primero en opinar sobre este artículo
Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento. ¿Qué significa?