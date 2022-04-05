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  • Versatilidad y rendimiento
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Descontinuado

Serie 7000Robots de cocina

HR7922/90

4.4
| (26) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Versatilidad y rendimiento
El robot de cocina HR7922 está diseñado para ofrecer excelentes resultados para todas las recetas. Con tres tipos diferentes de batidores, puede preparar una variedad de platos de manera sencilla y, en conjunto con la alta potencia del motor, es fácil mezclar las masas más densas.
Ver todos los beneficios

Prepare sus recetas favoritas de manera sencilla

Versatilidad y rendimiento

  • 800 W

  • Recipiente de acero inoxidable de 5 l

  • 4 accesorios

  • 12 velocidades

Potente motor de 800 W

Potente motor de 800 W

El modelo HR7922 tiene una gran potencia de motor para mezclar sus recetas favoritas de una manera fácil y sin esfuerzo

12 velocidades

12 velocidades

Se pueden seleccionar 12 velocidades para obtener el ajuste correcto para cada tarea

4 accesorios

4 accesorios

El batidor, el gancho de amasar, la varilla y el protector contra salpicaduras garantizan la posibilidad de crear una variedad de recetas sin esfuerzo. Solo tiene que elegir cada accesorio para la receta que más le convenga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

26

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

05/04/2022

Chile

Chile

Empleado de Philips

Gran potencia

[Employee of philipsglobal] Gran Potencia en su brazo, mezcla todo sin detenerse. Los Accesorios son geniales, me facilita el trabajo las 12 potencias que tiene son una maravilla, lo unico que me llamo la atencion fue que el marcador de velocidades no es muy rapido de encontrar, aun que su perilla lo muestra, este se mitetiza con el color de la perilla y se pierde de la vista. eso se podria mejrar, pero lo demas es genial hasta su luz.

Ventajas

Bajo nivel de ruido y gran potencia de brazo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Robots de cocina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Robots de cocina

09/02/2022

Chile

Chile

Empleado de Philips

Excelente producto

[Employee of philipsglobal] Me encanto esta maquinita, lo mejor son los chupones que tiene para aderir a la mesa, entonces no se mueve para nada mientras la uso, aparte que es bellisima. probe para hacer merenge y no demoro nada y quedo perfecto!! full recomendada. tambien la probe para hacer la masa de calzones rotos,

Ventajas

la versatilidad, el bowl de acreo inoxidable, muy simple de usar

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Robots de cocina

Sí, recomiendo este producto

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08/12/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy fácil para utilizar

Es muy fácil para utilizar optimizando el producto terminado. Por ejemplo es muy distinta la textura de la masa a la que amasamos manualmente

Ventajas

Funciones

Contras

Bowl de plástico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HR7912/90 Batidora Planetaria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HR7912/90 Batidora Planetaria

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