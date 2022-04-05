Descontinuado
800 W
Recipiente de acero inoxidable de 5 l
4 accesorios
12 velocidades
El modelo HR7922 tiene una gran potencia de motor para mezclar sus recetas favoritas de una manera fácil y sin esfuerzo
Se pueden seleccionar 12 velocidades para obtener el ajuste correcto para cada tarea
El batidor, el gancho de amasar, la varilla y el protector contra salpicaduras garantizan la posibilidad de crear una variedad de recetas sin esfuerzo. Solo tiene que elegir cada accesorio para la receta que más le convenga.
4.4
de 5
26
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
05/04/2022
Chile
Empleado de Philips
Gran potencia
[Employee of philipsglobal] Gran Potencia en su brazo, mezcla todo sin detenerse. Los Accesorios son geniales, me facilita el trabajo las 12 potencias que tiene son una maravilla, lo unico que me llamo la atencion fue que el marcador de velocidades no es muy rapido de encontrar, aun que su perilla lo muestra, este se mitetiza con el color de la perilla y se pierde de la vista. eso se podria mejrar, pero lo demas es genial hasta su luz.
Ventajas
Bajo nivel de ruido y gran potencia de brazo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Robots de cocina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Robots de cocina
Miranpam
09/02/2022
Chile
Empleado de Philips
Excelente producto
[Employee of philipsglobal] Me encanto esta maquinita, lo mejor son los chupones que tiene para aderir a la mesa, entonces no se mueve para nada mientras la uso, aparte que es bellisima. probe para hacer merenge y no demoro nada y quedo perfecto!! full recomendada. tambien la probe para hacer la masa de calzones rotos,
Ventajas
la versatilidad, el bowl de acreo inoxidable, muy simple de usar
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Robots de cocina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Robots de cocina
Freia1201
08/12/2022
Argentina
Comprador verificado
Muy fácil para utilizar
Es muy fácil para utilizar optimizando el producto terminado. Por ejemplo es muy distinta la textura de la masa a la que amasamos manualmente
Ventajas
Funciones
Contras
Bowl de plástico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HR7912/90 Batidora Planetaria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HR7912/90 Batidora Planetaria