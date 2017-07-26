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  • Acondicionador humectante para afeitado
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NIVEAAcondicionador para afeitado

HS800/03

4.6
| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Acondicionador humectante para afeitado
La fórmula está enriquecida con manzanilla y vitaminas para acondicionar su piel y dar un aspecto saludable.
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Solo para la serie NIVEA FOR MEN HS8000 de Philips

Acondicionador humectante para afeitado

Sistema de rellenado

Sistema de rellenado

Rellená la afeitadora Philips NIVEA FOR MEN con la loción NIVEA FOR MEN directamente con el pote de recarga.

Sistema con aplicador NIVEA FOR MEN

Sistema con aplicador NIVEA FOR MEN

El acondicionador humectante NIVEA FOR MEN se aplica directamente sobre la piel

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Opiniones

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4.6

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

26/07/2017

Chile

Chile

Comprador verificado

Para el afeitado es lo mejor

El producto es excelente, lo malo es que ya no se encuentra en CHILE y sólo puedo comprarlo en una importadora oficial que lo trae desde Argentina, donde también está siendo descontinuado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/03 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/03 Acondicionador para afeitado

01/09/2013

España

España

Este producto tiene unas cualidades excelentes

Este producto te deja la piel suave y agradable Después del afeitado. Muchas Gracias por su producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

15/03/2013

España

España

perfecto

es lo que buscaba lo utilizo para afeitarme la cabeza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

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