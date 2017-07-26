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  • Loción de afeitado humectante
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Descontinuado

NIVEALoción de afeitado

HS800/04

4.6
| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Loción de afeitado humectante
Loción humectante para afeitado para tu afeitadora Philips NIVEA FOR MEN. La fórmula está enriquecida con manzanilla y vitaminas para proteger tu piel y brindar una apariencia saludable.
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Sólo para la serie NIVEA FOR MEN HS8000 de Philips

Loción de afeitado humectante

  • con Natural MICRO tec

Sistema de afeitado con aplicador de loción NIVEA FOR MEN

Sistema de afeitado con aplicador de loción NIVEA FOR MEN

La loción humectante para afeitado NIVEA FOR MEN se aplica directamente en la piel

Sistema integrado de rellenado del cartucho

Sistema integrado de rellenado del cartucho

Rellene la afeitadora con la loción NIVEA FOR MEN directamente desde el recipiente de recarga Philips NIVEA FOR MEN.

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Opiniones

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4.6

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

26/07/2017

Chile

Chile

Comprador verificado

Para el afeitado es lo mejor

El producto es excelente, lo malo es que ya no se encuentra en CHILE y sólo puedo comprarlo en una importadora oficial que lo trae desde Argentina, donde también está siendo descontinuado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/03 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/03 Acondicionador para afeitado

01/09/2013

España

España

Este producto tiene unas cualidades excelentes

Este producto te deja la piel suave y agradable Después del afeitado. Muchas Gracias por su producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

15/03/2013

España

España

perfecto

es lo que buscaba lo utilizo para afeitarme la cabeza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

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