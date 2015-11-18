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  • Mejor eliminación de la placa dental*
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Descontinuado

Philips Sonicare PowerUpCepillo dental eléctrico sónico

HX3110/00

4.7
| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Mejor eliminación de la placa dental*
Este cepillo eléctrico Sonicare está diseñado para un uso sencillo al igual que un cepillo manual, pero elimina más placa.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas

*en comparación con un cepillo dental manual

Mejor eliminación de la placa dental*

  • 1 modo

  • 1 cabezal de cepillado

Tecnología sónica

Tecnología sónica

Más pasadas en 1 día que un cepillo dental manual en un mes. Más de 15.000 movimientos por minuto.

Fácil de usar

Fácil de usar

Mango compacto y ergonómico que ofrece la facilidad de uso de un cepillo dental manual.

Ayuda a reducir las caries

Ayuda a reducir las caries

El cepillado dos veces al día, todos los días, ayuda a reducir las caries

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/11/2015

Chile

Chile

Un buen cepillo

Fue el primer cepillo que utilice de este tipo, lo adquirí por que lo encontré en oferta y por que leí que la limpieza con estos aparatos era mejor que de forma manual. Grata fue mi sorpresa cuando comencé a utilizarlo, note un cambio en un par de días, es un cepillo simple de usar cómodo y practico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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30/03/2016

España

España

ESTOY ENCANTADA

He probado otros cepillo d otras marcas que me hacían daño a las encias, este producto me encanta y lo recomiendo al 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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23/01/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto es muy práctico y de fácil manejo.

Lo recomendaría sin dudar,la batería dura muchísimo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

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