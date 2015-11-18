Descontinuado
la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas
1 modo
1 cabezal de cepillado
Más pasadas en 1 día que un cepillo dental manual en un mes. Más de 15.000 movimientos por minuto.
Mango compacto y ergonómico que ofrece la facilidad de uso de un cepillo dental manual.
El cepillado dos veces al día, todos los días, ayuda a reducir las caries
4.7
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ZAPIN44
18/11/2015
Chile
Un buen cepillo
Fue el primer cepillo que utilice de este tipo, lo adquirí por que lo encontré en oferta y por que leí que la limpieza con estos aparatos era mejor que de forma manual. Grata fue mi sorpresa cuando comencé a utilizarlo, note un cambio en un par de días, es un cepillo simple de usar cómodo y practico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico
Ladypersinco
30/03/2016
España
ESTOY ENCANTADA
He probado otros cepillo d otras marcas que me hacían daño a las encias, este producto me encanta y lo recomiendo al 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
NurTur
23/01/2016
España
Comprador verificado
Este producto es muy práctico y de fácil manejo.
Lo recomendaría sin dudar,la batería dura muchísimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico