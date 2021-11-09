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  • Adiós al cepillo dental manual. Hola, la tecnología Sonicare.
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1100 SeriesCepillo dental eléctrico sónico

HX3641/02

HX364W3

4.5
| (20) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Adiós al cepillo dental manual. Hola, la tecnología Sonicare.
La tecnología Sonicare combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente la placa con una efectividad hasta 3 veces superior* en comparación con un cepillo dental manual.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas

Eliminación de la placa hasta 3 veces más efectiva*

Adiós al cepillo dental manual. Hola, la tecnología Sonicare.

  • Tecnología Sonicare

  • QuadPacer y SmarTimer

  • Diseño ergonómico delgado

  • Duración de la batería de 14 días

Optimice su cepillado con SmarTimer y QuadPacer

Optimice su cepillado con SmarTimer y QuadPacer

Los temporizadores SmarTimer de 2 minutos y QuadPacer de 30 segundos lo guían para cepillarse durante el tiempo recomendado en todas las áreas de la boca para garantizar una limpieza completa.

El diseño ergonómico facilita el uso y la sujeción del cepillo dental

El diseño ergonómico facilita el uso y la sujeción del cepillo dental

El diseño delgado, liviano y ergonómico hace que el cepillo dental sea fácil de sostener y usar para que pueda cepillarse sin ningún esfuerzo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

20

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
2

09/11/2021

España

España

CUMPLE LAS EXPECTATIVAS CON CRECES

La verdad es que estoy gratamente sorprendido con el producto. De más joven era usuario de los cepillos eléctricos pero acabe desestimándolos porque los recambios eran caros y no me daban sensación de limpieza. Por más de 15 años he sido usuario de cepillo manual, pero al ver este decidí probarlo. Al principio tuve mis dudas, ya que me hacía cosquillas en la encía al lavarme los dientes, pero tras un par de lavados me acostumbré. La sensación de limpieza en la boca es inigualable. No cepillándome durante 4 minutos siento la boca igual. Además, Cuenta con un sistema de aviso que suena distinto cada 30 segundos para avisarte cuanto tiempo llevas con el cepillo en marcha. Falta añadir que llevo usándolo 2 semanas y aún no he tenido que cargar la batería. La verdad es que he acabado bastante contento con el producto y le daré una oportunidad en mi día a día.

Ventajas

La sensación de limpieza, que te avise cada x tiempo y la comodidad de que tengo batería incorporada y puedas cargarlo en una base y la duración de la misma

Contras

Ninguna cosa de momento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

09/11/2021

España

España

Cepillo sorprendente

Este cepillo supera mis expectativas con creces. Cuando abrí el producto supe que tenía un cepillo de calidad, buenos materiales y un funcionamiento que te deja sin palabras. ¿El cepillado? Bajo mi experiencia al principio se hace rara la vibración, pero cuando te acostumbras notas como limpia los dientes en profundidad. Sin duda recomiendo este producto

Ventajas

Funcionamiento

Contras

Nada que añadir

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

09/11/2021

España

España

Magnífico producto

Le pongo 5 estrellas al producto puesto que estoy encantada con el, es primer cepillo de dientes eléctrico y a partir de ahora será el que usaré, la velocidad es perfecta y la batería es aún mejor, pensaba que tendría que cargarlo todos los días y para nada es así, es muy fácil y sencillo de usar y no tiene ninguna dificultad al igual que el cabezal se inserta de una manera muy facil. Recomiendo a todo el mundo que siga usando un cepillo manual que prueben este cepillo eléctrico.

Ventajas

Facilidad de usarlo, la durabilidad de la batería y eficacia

Contras

No haberlo probado antes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. en comparación con el cepillo dental manual para dientes y encías más saludables

  2. Los resultados individuales pueden variar

  3. Datos en archivo

  4. basado en dos períodos de cepillados de dos minutos al día en modo estándar