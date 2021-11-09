HX3641/02
HX364W3
la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas
Tecnología Sonicare
QuadPacer y SmarTimer
Diseño ergonómico delgado
Duración de la batería de 14 días
Los temporizadores SmarTimer de 2 minutos y QuadPacer de 30 segundos lo guían para cepillarse durante el tiempo recomendado en todas las áreas de la boca para garantizar una limpieza completa.
El diseño delgado, liviano y ergonómico hace que el cepillo dental sea fácil de sostener y usar para que pueda cepillarse sin ningún esfuerzo.
4.5
de 5
20
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
charly1096
09/11/2021
España
Parte de la promoción
CUMPLE LAS EXPECTATIVAS CON CRECES
La verdad es que estoy gratamente sorprendido con el producto. De más joven era usuario de los cepillos eléctricos pero acabe desestimándolos porque los recambios eran caros y no me daban sensación de limpieza. Por más de 15 años he sido usuario de cepillo manual, pero al ver este decidí probarlo. Al principio tuve mis dudas, ya que me hacía cosquillas en la encía al lavarme los dientes, pero tras un par de lavados me acostumbré. La sensación de limpieza en la boca es inigualable. No cepillándome durante 4 minutos siento la boca igual. Además, Cuenta con un sistema de aviso que suena distinto cada 30 segundos para avisarte cuanto tiempo llevas con el cepillo en marcha. Falta añadir que llevo usándolo 2 semanas y aún no he tenido que cargar la batería. La verdad es que he acabado bastante contento con el producto y le daré una oportunidad en mi día a día.
Ventajas
La sensación de limpieza, que te avise cada x tiempo y la comodidad de que tengo batería incorporada y puedas cargarlo en una base y la duración de la misma
Contras
Ninguna cosa de momento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Tapdh
09/11/2021
España
Parte de la promoción
Cepillo sorprendente
Este cepillo supera mis expectativas con creces. Cuando abrí el producto supe que tenía un cepillo de calidad, buenos materiales y un funcionamiento que te deja sin palabras. ¿El cepillado? Bajo mi experiencia al principio se hace rara la vibración, pero cuando te acostumbras notas como limpia los dientes en profundidad. Sin duda recomiendo este producto
Ventajas
Funcionamiento
Contras
Nada que añadir
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Pirulandia
09/11/2021
España
Parte de la promoción
Magnífico producto
Le pongo 5 estrellas al producto puesto que estoy encantada con el, es primer cepillo de dientes eléctrico y a partir de ahora será el que usaré, la velocidad es perfecta y la batería es aún mejor, pensaba que tendría que cargarlo todos los días y para nada es así, es muy fácil y sencillo de usar y no tiene ninguna dificultad al igual que el cabezal se inserta de una manera muy facil. Recomiendo a todo el mundo que siga usando un cepillo manual que prueben este cepillo eléctrico.
Ventajas
Facilidad de usarlo, la durabilidad de la batería y eficacia
Contras
No haberlo probado antes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
en comparación con el cepillo dental manual para dientes y encías más saludables
Los resultados individuales pueden variar
Datos en archivo
basado en dos períodos de cepillados de dos minutos al día en modo estándar