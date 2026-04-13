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Cepillos dentales eléctricos
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Philips Sonicare 3100 series Cepillo dental eléctrico sónico
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HX3673/14
HX367BK
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Declaración de conformidad del RU - English (US)
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Cómo funciona el aviso de presión del sensor de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?
Philips SonicareAdaptador de corriente USB-A
Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido
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