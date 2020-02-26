Descontinuado
1 boquilla
AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9% de la placa de las zonas tratadas.***
Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de manera potente y suave entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss Ultra, un 96% de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss Ultra cuatro o más veces a la semana.
4.1
de 5
150
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
PCGM
26/02/2020
Chile
EXCELENTE PRODUCTO
Comencé a utilizar este producto hace aproximadamente 5 meses como reemplazo de la seda dental, ya que me hacia daño en encías con su uso. Desde que comencé a utilizar AirFloss desparecieron los sangrados de encías y la limpieza que ofrece es realmente a fondo y en lugares que uno no llega con la seda. El uso con enjuague bucal es realmente extraordinario.
Ventajas
limpieza, disminuyó sangrado de encías.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra
DrNicolas
17/07/2018
Chile
Cumple absolutamente con su objetivo
Facil de usar, eficiente y permite que la higiene oral sea incluso más entretenida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra
SteD
04/10/2017
Chile
Lo ideal para personas con aparatos de ortodoncia
[Employee of philipsglobal] Tengo retenedores fijos en mis dientes y siempre que comia me molestaba los trozos de comida que quedaban entre los dientes, con Airfloss es super facil de quitar y evitas estar incomoda todo el día. Lo uso todos los días en la mañana y en la noche, mis encias se ven más saludables!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra
Cuando se utiliza en conjunto con un cepillo manual y enjuagues antibacteriales en pacientes con la gingivitis leve a moderada. AirFloss Ultra se diseñó para ayudar a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable en aquellas que utilizan poco el hilo dental. Para obtener más información, visite www.philips.com/airfloss/faq.
* *Las versiones de AirFloss Ultra y Pro son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.
* * * según la configuración de chorro utilizada