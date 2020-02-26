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  • Una ráfaga triple de mejor salud para las encías
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Descontinuado

Philips SonicareBoquilla AirFloss Ultra

HX8381/01

4.1
| (150) Opiniones | 81% ha recomendado este producto
Una ráfaga triple de mejor salud para las encías
Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra se puede usar con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías**.
Ver todos los beneficios

La eficacia cumple para aquellos que utilizan poco el hilo dental

Una ráfaga triple de mejor salud para las encías

  • 1 boquilla

Elimina hasta el 99,9% de la placa***

Elimina hasta el 99,9% de la placa***

AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9% de la placa de las zonas tratadas.***

Tecnología de aire y microgotas

Tecnología de aire y microgotas

Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de manera potente y suave entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes

Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes

La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss Ultra, un 96% de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss Ultra cuatro o más veces a la semana.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

150

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

26/02/2020

Chile

Chile

EXCELENTE PRODUCTO

Comencé a utilizar este producto hace aproximadamente 5 meses como reemplazo de la seda dental, ya que me hacia daño en encías con su uso. Desde que comencé a utilizar AirFloss desparecieron los sangrados de encías y la limpieza que ofrece es realmente a fondo y en lugares que uno no llega con la seda. El uso con enjuague bucal es realmente extraordinario.

Ventajas

limpieza, disminuyó sangrado de encías.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra

17/07/2018

Chile

Chile

Cumple absolutamente con su objetivo

Facil de usar, eficiente y permite que la higiene oral sea incluso más entretenida.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra

04/10/2017

Chile

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Lo ideal para personas con aparatos de ortodoncia

[Employee of philipsglobal] Tengo retenedores fijos en mis dientes y siempre que comia me molestaba los trozos de comida que quedaban entre los dientes, con Airfloss es super facil de quitar y evitas estar incomoda todo el día. Lo uso todos los días en la mañana y en la noche, mis encias se ven más saludables!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 Boquilla AirFloss Ultra

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Avisos legales

  1. Cuando se utiliza en conjunto con un cepillo manual y enjuagues antibacteriales en pacientes con la gingivitis leve a moderada. AirFloss Ultra se diseñó para ayudar a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable en aquellas que utilizan poco el hilo dental. Para obtener más información, visite www.philips.com/airfloss/faq.

  2. * *Las versiones de AirFloss Ultra y Pro son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.

  3. * * * según la configuración de chorro utilizada