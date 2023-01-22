la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas
2 modos
6 ajustes personalizables
1 cabezal de cepillado
HealthyWhite+, cepíllate los dientes a tu manera. Mejora tu cepillado con tres ajustes de intensidad, más dos modos para cubrir tus necesidades de blanqueamiento y limpieza. Elige Limpiar para una eliminación excepcional de la placa en dos minutos, y Blanquear para eliminar manchas como las provocadas por el café o té y blanquear los dientes hasta dos tonos en solo dos semanas.
Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más sarro que un cepillo dental manual.
Gracias a la limpieza óptima de tu HealthyWhite+, tendrás unas encías más sanas en dos semanas. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías en comparación con un cepillo dental manual, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.
4.8
de 5
136
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Pat-Bric
22/01/2023
Chile
Comprador verificado
Excelente cepillo
Excelente cepillo, facil de usar y altamente efect
Ventajas
excelente producto
Contras
precio alto para un cepillo, además cada recambio suma
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Claudioni
04/06/2021
Chile
Comprador verificado
Buenísimo el producto
Extraordinaria compra, en menos de una semana se distinguen los cambios en los dientes y la bateria acompaña harto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
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Lupita 07
03/08/2020
Chile
Excelente. Realmente da resultado en lo que dice r
Lo califique así por su efectividad y rendimiento. Lo recomiendo a todos mis amigos y familiares
Ventajas
Todo
Contras
Tener cuidado al iniciar su uso con las velocidades y no apretar en contra de los dientes para no hacer sangrar encías
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza