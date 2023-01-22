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  • Quite hasta un 100% más de manchas en solo 1 semana*
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  • Quite hasta un 100% más de manchas en solo 1 semana*
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Philips Sonicare HealthyWhite+Cepillo dental eléctrico sónico

HX8911/02

4.8
| (136) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Quite hasta un 100% más de manchas en solo 1 semana*
Mejore su sonrisa de forma segura todos los días y sin renunciar a esos alimentos y bebidas que tiñen y que a usted le encantan. Está demostrado que el cepillo dental blanqueador y recargable Philips Sonicare elimina hasta un 100% más de manchas para obtener dientes más blancos en solo 1 semana.*
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas

*en comparación con un cepillo dental manual

Quite hasta un 100% más de manchas en solo 1 semana*

  • 2 modos

  • 6 ajustes personalizables

  • 1 cabezal de cepillado

Elige entre 2 modos y 3 ajustes de intensidad

Elige entre 2 modos y 3 ajustes de intensidad

HealthyWhite+, cepíllate los dientes a tu manera. Mejora tu cepillado con tres ajustes de intensidad, más dos modos para cubrir tus necesidades de blanqueamiento y limpieza. Elige Limpiar para una eliminación excepcional de la placa en dos minutos, y Blanquear para eliminar manchas como las provocadas por el café o té y blanquear los dientes hasta dos tonos en solo dos semanas.

Eliminación del sarro hasta 7 veces superior en comparación con un cepillo dental manual

Eliminación del sarro hasta 7 veces superior en comparación con un cepillo dental manual

Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más sarro que un cepillo dental manual.

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Gracias a la limpieza óptima de tu HealthyWhite+, tendrás unas encías más sanas en dos semanas. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías en comparación con un cepillo dental manual, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

136

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

2

22/01/2023

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente cepillo

Excelente cepillo, facil de usar y altamente efect

Ventajas

excelente producto

Contras

precio alto para un cepillo, además cada recambio suma

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico

04/06/2021

Chile

Chile

Comprador verificado

Buenísimo el producto

Extraordinaria compra, en menos de una semana se distinguen los cambios en los dientes y la bateria acompaña harto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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03/08/2020

Chile

Chile

Excelente. Realmente da resultado en lo que dice r

Lo califique así por su efectividad y rendimiento. Lo recomiendo a todos mis amigos y familiares

Ventajas

Todo

Contras

Tener cuidado al iniciar su uso con las velocidades y no apretar en contra de los dientes para no hacer sangrar encías

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza