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Descontinuado

Philips Sonicare FlexCare PlatinumCepillo dental eléctrico sónico

HX9112/02

4.8
| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Limpieza superior entre los dientes
Gracias a sus nueve opciones de cepillado únicas, un sensor de presión intuitivo y una tecnología de cabezal de cepillado avanzada, Philips Sonicare FlexCare Platinum va más allá de la limpieza tradicional para entregarte una excepcional capacidad de eliminación de placa y una salud mejorada de tus encías.
Ver todos los beneficios
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la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas

Elimina hasta 7 veces más placa entre los dientes*

Limpieza superior entre los dientes

  • 3 modos, 3 intensidades

  • 2 cabezales de cepillado

  • Con sensor de presión

Remueva hasta 7 veces más placa con nuestro cabezal de cepillo* InterCare

Remueva hasta 7 veces más placa con nuestro cabezal de cepillo* InterCare

Haga clic en nuestro cabezal del cepillo InterCare para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas. Obtenga encías más saludables gracias a las cerdas extralargas que ayudan a remover más placa de los lugares difíciles de alcanzar y de los espacios interdentales.

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Gracias a la limpieza óptima de FlexCare, tendrá unas encías más sanas en dos semanas. Gracias a que remueve hasta 7 veces más placa en la línea de la encía que un cepillo dental manual, disfrutará una sonrisa más sana.

Elija entre 3 modos y 3 ajustes de intensidad

Elija entre 3 modos y 3 ajustes de intensidad

Gracias a FlexCare Platinum, podrá disfrutar una limpieza verdaderamente profunda. Nuestros 3 ajustes de intensidad le permitirán mejorar la limpieza, mientras los 3 modos cumpliran con sus necesidades específicas: el modo Clean sirve para una limpieza diaria superior, el modo White para remover manchas superficiales y el modo Clean para brindar una limpieza diaria excelente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/06/2016

Chile

Chile

Comprador verificado

deja los dientes muy limpios

Al principio se siente un poco rara la sensación de la vibración, pero uno se acostumbra y el resultado de la limpieza es muy bueno. Ahora lo estamos ocupando todos en la familia, y para los niños es excelente saber que efectivamente se lavaran bien y el tiempo adecuado. Su batería dura bastante, lo único que no me gusta es que me parecen caros los repuestos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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21/01/2016

Chile

Chile

Comprador verificado

Comentarios Generales

El cepillo funciona en un 100%, me encanta! El trabajo de limpieza es profundo, y deja la senscion de los dientes mas suaves. El único pero, es que me cuesta encontrar la manera de evitar que la pasta de la boca una vez que se hace espuma se chorree , no me sucede siempre, pero ocurre.

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18/11/2015

Chile

Chile

Un gran cepillo, se nota la diferencia

Empece con el modelo básico HX3110 y note un cambio en mi boca, luego salte a este modelo y se nota inmediatamente el cambio en su velocidad y funciones. Es un excelente producto, buen diseño y terminaciones. Posee estuche de transporte donde puedes colocar 02 cepillos lo que lo hace practico para poder trasladarlo. Utilice siempre cepillos normales, lo cuales lastimaban mis encías. Pero desde que ocupo estos cepillos ya no he vuelto a tener estos problemas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legales

  1. se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza

  2. Comparado con utilizar solo un cepillo dental manual