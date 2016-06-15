Descontinuado
la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas
3 modos, 3 intensidades
2 cabezales de cepillado
Con sensor de presión
Haga clic en nuestro cabezal del cepillo InterCare para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas. Obtenga encías más saludables gracias a las cerdas extralargas que ayudan a remover más placa de los lugares difíciles de alcanzar y de los espacios interdentales.
Gracias a la limpieza óptima de FlexCare, tendrá unas encías más sanas en dos semanas. Gracias a que remueve hasta 7 veces más placa en la línea de la encía que un cepillo dental manual, disfrutará una sonrisa más sana.
Gracias a FlexCare Platinum, podrá disfrutar una limpieza verdaderamente profunda. Nuestros 3 ajustes de intensidad le permitirán mejorar la limpieza, mientras los 3 modos cumpliran con sus necesidades específicas: el modo Clean sirve para una limpieza diaria superior, el modo White para remover manchas superficiales y el modo Clean para brindar una limpieza diaria excelente.
Premios
4.8
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
marleval
15/06/2016
Chile
Comprador verificado
deja los dientes muy limpios
Al principio se siente un poco rara la sensación de la vibración, pero uno se acostumbra y el resultado de la limpieza es muy bueno. Ahora lo estamos ocupando todos en la familia, y para los niños es excelente saber que efectivamente se lavaran bien y el tiempo adecuado. Su batería dura bastante, lo único que no me gusta es que me parecen caros los repuestos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
VScheel
21/01/2016
Chile
Comprador verificado
Comentarios Generales
El cepillo funciona en un 100%, me encanta! El trabajo de limpieza es profundo, y deja la senscion de los dientes mas suaves. El único pero, es que me cuesta encontrar la manera de evitar que la pasta de la boca una vez que se hace espuma se chorree , no me sucede siempre, pero ocurre.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
ZAPIN44
18/11/2015
Chile
Un gran cepillo, se nota la diferencia
Empece con el modelo básico HX3110 y note un cambio en mi boca, luego salte a este modelo y se nota inmediatamente el cambio en su velocidad y funciones. Es un excelente producto, buen diseño y terminaciones. Posee estuche de transporte donde puedes colocar 02 cepillos lo que lo hace practico para poder trasladarlo. Utilice siempre cepillos normales, lo cuales lastimaban mis encías. Pero desde que ocupo estos cepillos ya no he vuelto a tener estos problemas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza
Comparado con utilizar solo un cepillo dental manual