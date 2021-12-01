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Descontinuado

Philips Sonicare DiamondCleanCepillo dental eléctrico sónico

HX9312/04

4.1
| (108) Opiniones | 82% ha recomendado este producto
Dientes más blancos y saludables de por vida
El mejor blanqueamiento con nuestro cepillo sónico Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Philips Sonicare.
Ver todos los beneficios
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la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas

El mejor cepillo sónico de blanqueamiento Philips Sonicare

Dientes más blancos y saludables de por vida

  • Cinco modos

  • 2 cabezales de cepillado

  • Cargador de cristal, funda de viaje

  • Edición oro rosa

Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean*

Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean*

Coloca nuestro cabezal de cepillado DiamondClean para eliminar las manchas superficiales de forma tan suave como eficaz. Las cerdas centrales de alta densidad que eliminan manchas trabajan para que tu sonrisa sea el doble de blanca en solo siete días*.

Eliminación del sarro hasta 7 veces superior en comparación con un cepillo dental manual

Eliminación del sarro hasta 7 veces superior en comparación con un cepillo dental manual

Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más sarro que un cepillo dental manual.

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas*

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas*

Gracias a la limpieza óptima de tu DiamondClean, tendrás unas encías más sanas en dos semanas*. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías en comparación con un cepillo dental manual*, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

108

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

01/12/2021

Chile

Chile

Empleado de Philips

Lo Mejor para Cuidar tus dientes

[Employee of philipsglobal] Realmente increíble y la limpieza es total, la maquina no falla en nada, excelente producto y muy bello

Ventajas

Todo no le falta nada es expectacular

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9352/04 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9352/04 Cepillo dental eléctrico sónico

22/11/2021

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente quede sorprendido de lo bueno que es...

Es realmete fascinante 100% recomendable muy bueno

Ventajas

Excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9332/04 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9332/04 Cepillo dental eléctrico sónico

22/04/2021

Chile

Chile

Excelente producto

Primer cepillo eléctrico que tengo, funciona perfecto. El cepillo y todos los accesorios son muy elegantes, sobre todo el vaso. Que el estuche se pueda recargar, es muy útil. 100% recomendado

Ventajas

Limpieza, estética

Contras

Batería, podría durar un poco más

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9332/04 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9332/04 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legales

  1. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar