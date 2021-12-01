Descontinuado
la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas
Cinco modos
2 cabezales de cepillado
Cargador de cristal, funda de viaje
Edición oro rosa
Coloca nuestro cabezal de cepillado DiamondClean para eliminar las manchas superficiales de forma tan suave como eficaz. Las cerdas centrales de alta densidad que eliminan manchas trabajan para que tu sonrisa sea el doble de blanca en solo siete días*.
Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más sarro que un cepillo dental manual.
Gracias a la limpieza óptima de tu DiamondClean, tendrás unas encías más sanas en dos semanas*. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías en comparación con un cepillo dental manual*, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.
4.1
de 5
108
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
AANDP07
01/12/2021
Chile
Empleado de Philips
Lo Mejor para Cuidar tus dientes
[Employee of philipsglobal] Realmente increíble y la limpieza es total, la maquina no falla en nada, excelente producto y muy bello
Ventajas
Todo no le falta nada es expectacular
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9352/04 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9352/04 Cepillo dental eléctrico sónico
JC 1
22/11/2021
Chile
Comprador verificado
Excelente quede sorprendido de lo bueno que es...
Es realmete fascinante 100% recomendable muy bueno
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9332/04 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9332/04 Cepillo dental eléctrico sónico
Pülqui
22/04/2021
Chile
Excelente producto
Primer cepillo eléctrico que tengo, funciona perfecto. El cepillo y todos los accesorios son muy elegantes, sobre todo el vaso. Que el estuche se pueda recargar, es muy útil. 100% recomendado
Ventajas
Limpieza, estética
Contras
Batería, podría durar un poco más
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9332/04 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9332/04 Cepillo dental eléctrico sónico
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar