Descontinuado
JC302/51
Pack de 2
Limpia
Lubricante
Refresca
El sistema de doble filtro limpia vello, espuma y gel. El doble filtro único evita que los vellos obstruyan los cabezales de afeitado, por lo que mantiene el excelente rendimiento de tu afeitadora.
El sistema de lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de los cabezales de afeitado y las cuchillas, y hace que tu afeitadora siga rindiendo como si fuese nueva.
El sistema de doble filtro y lubricación activa deja tu afeitadora hasta 10 veces más limpia que solo con agua
2.5
de 5
2
Opiniones
Kitdron
17/04/2017
España
Comprador verificado
Muy buen producto.
Buen sistema de limpieza. Se debería promocionar mas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para JC302/50 Cartucho de limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para JC302/50 Cartucho de limpieza
Descontento
23/11/2017
Chile
Pesimo
A los 2 meses de comprar mi afeitadora serie 9000 el liquido de limpieza del sistema smartclean dejo de funcionar adecuadamente y llevo meses intentando comprar en todos los lugares que indica esta pagina y en todos me indican que solo venden las maquinas de afeitar y no repuestos, y que ni los busque por que son carisimos. Ademas las hojas de corte ya no funcionan bien y me estan irritando la cara al afeitarme, hablo de menos de 6 meses de uso. Una verguenza para phillips
Esta reseña se realizó para JC302/51 Cartucho de limpieza
Esta reseña se realizó para JC302/51 Cartucho de limpieza
Los resultados se miden por el volumen de los vellos que queda en el cabezal de afeitado después de la limpieza, según los resultados de las pruebas de laboratorio internas de Philips y las pruebas domésticas con usuarios.