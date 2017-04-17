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Descontinuado

Cartucho de limpieza

JC302/51

2.5
| (2) Opiniones
Mantén tu afeitadora como nueva
El cartucho de limpieza para el sistema SmartClean te brinda una forma conveniente de limpiar, lubricar y refrescar tu afeitadora para que sientas esa sensación de afeitadora nueva todos los días
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Para todos los sistemas SmartClean

Mantén tu afeitadora como nueva

  • Pack de 2

  • Limpia

  • Lubricante

  • Refresca

Sistema de doble filtro limpia vello, espuma y gel

El sistema de doble filtro limpia vello, espuma y gel. El doble filtro único evita que los vellos obstruyan los cabezales de afeitado, por lo que mantiene el excelente rendimiento de tu afeitadora.

La lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de las cuchillas

La lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de las cuchillas

El sistema de lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de los cabezales de afeitado y las cuchillas, y hace que tu afeitadora siga rindiendo como si fuese nueva.

Limpia hasta 10 veces más que el agua

Limpia hasta 10 veces más que el agua

El sistema de doble filtro y lubricación activa deja tu afeitadora hasta 10 veces más limpia que solo con agua

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 5

2

Opiniones

5
3
2

17/04/2017

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto.

Buen sistema de limpieza. Se debería promocionar mas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para JC302/50 Cartucho de limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para JC302/50 Cartucho de limpieza

23/11/2017

Chile

Chile

Pesimo

A los 2 meses de comprar mi afeitadora serie 9000 el liquido de limpieza del sistema smartclean dejo de funcionar adecuadamente y llevo meses intentando comprar en todos los lugares que indica esta pagina y en todos me indican que solo venden las maquinas de afeitar y no repuestos, y que ni los busque por que son carisimos. Ademas las hojas de corte ya no funcionan bien y me estan irritando la cara al afeitarme, hablo de menos de 6 meses de uso. Una verguenza para phillips

Esta reseña se realizó para JC302/51 Cartucho de limpieza

Esta reseña se realizó para JC302/51 Cartucho de limpieza

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Avisos legales

  1. Los resultados se miden por el volumen de los vellos que queda en el cabezal de afeitado después de la limpieza, según los resultados de las pruebas de laboratorio internas de Philips y las pruebas domésticas con usuarios.