Descontinuado
LR03P16B/59
Para todos los equipos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, hoy en día necesitan más energía que nunca. Usalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.
AAA
Alcalina
Los símbolos universales para todos los idiomas explican cómo y dónde se puede y se debe usar la pila.
Está garantizado que estas pilas de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.