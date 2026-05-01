Descontinuado
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Para todos los equipos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, hoy en día necesitan más energía que nunca. Usalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.
AAA
Alcalina
Está garantizado que estas pilas de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.
Las pilas generalmente pierden energía cuando no se utilizan. Nosotros garantizamos que la pila conservará como mínimo el 80% de su energía inicial durante el período de consumo especificado.
Philips te ofrece una línea completa con las pilas utilizadas con más frecuencia (AA, AAA, C, D, 9V) en distintas variedades de embalaje para satisfacer todas tus necesidades.
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