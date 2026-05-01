Descontinuado
LR6P4B/59
Para todos los equipos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, hoy en día necesitan más energía que nunca. Usalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.
AA
Alcalina
Philips te ofrece una línea completa con las pilas utilizadas con más frecuencia (AA, AAA, C, D, 9V) en distintas variedades de embalaje para satisfacer todas tus necesidades.
Está garantizado que estas pilas de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.