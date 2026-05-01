Caja térmica portátil equipada con manija y ruedas

Equipada con ruedas PU silenciosas de 6 pulgadas y una manija plegable, es fácil mover la serie TB8000 de Philips hacia y desde tu vehículo. Solo tienes que sacar la manija y hacer un giro, como lo harías con una pequeña maleta por el aeropuerto. El exclusivo diseño de rueda de tres radios también te ayuda a mantenerte equilibrado, lo que evita que se produzcan rayones u otros daños, además de facilitar la limpieza. Las ruedas y el mango mejorados pueden soportar una carga de 60 kg, e incluso cuando está completamente cargada, se pueden subir y bajar 100 pasos sin que se deforme ni dañe.*1