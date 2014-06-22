Descontinuado
M1/00
Fidelio
Negro
Micrófono incorporado con botón de llamada y una funda incluida
El cable forrado en tela y sin oxígeno asegura una calidad de señal excelente
Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino
3.5
de 5
4
Opiniones
Marcelito
22/06/2014
Argentina
Excelentes
Alta calidad de materiales, como el cuero genuino. Impecable diseño. Muy buen ajuste. Almoadillas super cómodas de alta calidad. Sonido muy nítido con buenos bajos, medios claros, y agudos limpios y detallados. Alta sensibilidad, baja impedancia, lo que permite obtener buen volumen en dispositivos portátiles como celulares, aunque no tenga una buena amplificación de salida. Se logra un muy buen aislamiento del ruido exterior gracias a las almoadillas y al buen ajuste que tienen. (además del diseño cerrado acústico) Tiene control en el cable pero solo para productos apple, no se tuvo en cuenta a android.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para M1 auriculares con banda supraural
Sí, recomiendo este producto
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dansilfer
03/12/2013
España
maxima calidad y buena relacion calidad precio
Hola a todos,los auriculares Philips Fidelio auriculares con banda supra-aural M1 Fidelio negros ofrecen una excelente relacion calidad precio,ofrecen un sonido de excelente calidad y unos materiales ligeros y resistentes,los recomiendo encarecidamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para M1 auriculares con banda de sujeción supraaural
Sí, recomiendo este producto
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danruemeser
14/08/2017
Argentina
buenos auriculares con un solo defecto
muy buenos auriculares. buen sonido. El cuero de las almohadillas se me despego con muy poco tiempo de uso
Esta reseña se realizó para M1 auriculares con banda supraural
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