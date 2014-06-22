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Descontinuado

Philips Fidelioauriculares con banda supraural

M1/00

3.5
| (4) Opiniones
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Philips Fidelio M1 combina lo mejor del sonido y la comodidad para brindar la mejor experiencia auditiva en cualquier parte. Diseñados por ingenieros expertos para proporcionar un excelente aislamiento del ruido en un diseño liviano y resistente, disfrutá del verdadero sonido de alta definición vayas donde vayas.
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Micrófono incorporado con botón de llamada y una funda incluida

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El cable forrado en tela y sin oxígeno asegura una calidad de señal excelente

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Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

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Opiniones

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3.5

de 5

4

Opiniones

3
2

22/06/2014

Argentina

Argentina

Excelentes

Alta calidad de materiales, como el cuero genuino. Impecable diseño. Muy buen ajuste. Almoadillas super cómodas de alta calidad. Sonido muy nítido con buenos bajos, medios claros, y agudos limpios y detallados. Alta sensibilidad, baja impedancia, lo que permite obtener buen volumen en dispositivos portátiles como celulares, aunque no tenga una buena amplificación de salida. Se logra un muy buen aislamiento del ruido exterior gracias a las almoadillas y al buen ajuste que tienen. (además del diseño cerrado acústico) Tiene control en el cable pero solo para productos apple, no se tuvo en cuenta a android.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1 auriculares con banda supraural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1 auriculares con banda supraural

03/12/2013

España

España

maxima calidad y buena relacion calidad precio

Hola a todos,los auriculares Philips Fidelio auriculares con banda supra-aural M1 Fidelio negros ofrecen una excelente relacion calidad precio,ofrecen un sonido de excelente calidad y unos materiales ligeros y resistentes,los recomiendo encarecidamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1 auriculares con banda de sujeción supraaural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1 auriculares con banda de sujeción supraaural

14/08/2017

Argentina

Argentina

buenos auriculares con un solo defecto

muy buenos auriculares. buen sonido. El cuero de las almohadillas se me despego con muy poco tiempo de uso

Esta reseña se realizó para M1 auriculares con banda supraural

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