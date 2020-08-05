Descontinuado
Disfruta de una gran experiencia cinematográfica
El microsistema con DVD de Philips MCD1165 te garantiza un sonido envolvente cinematográfico. El sistema de altavoces de 70 W RMS de potencia total de salida te permitirá escuchar cada efecto de sonido. Además, dispone de USB directo para la reproducción de fotografías y música.
DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
Sistema 2.1, con subwoofer
70 W máx.
El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados (Balance, Clear, Powerful, Warm y Bright) que podés utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.
3.7
de 5
15
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Lole mda
05/08/2020
Argentina
Amamos nuestro equipo
Excelente sonido. Facil manejo. Acompaña perfecto a nuestro smart.
Ventajas
Todo. Suena super. Pequeño y comodo de instalar.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena
Fecha de uso 2018-08-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena
Fecha de uso 2018-08-05
Federic20
25/09/2016
Argentina
Buen equipo
En un ambiente mediano suena muy bien incluso con los graves. suena muy bien casi como una barra de sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena
tato2
29/10/2014
Argentina
excelente
Luego de probar muchos microcomponentes, lejos es el de mejor sonido y el unico con bajos profundos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena