Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Audio para el hogar
Todas las series
Microcine con DVD
Descontinuado
Asistencia técnica
MCD706/98
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Folleto comercial localizado
Manual del usuario - English (US)
Todas (5)
¿Cuál es la clasificación parental en algunos DVDs?
¿Qué tipo de discos son compatibles con mi sistema Philips?
¿Cómo configuro la hora en mi Hi-Fi Philips?
¿Cómo cambio de un idioma a otro en mi sistema de cine Philips?
¿Cómo elijo una pista en mi Hi-Fi Philips?
El temporizador del despertador Philips no funciona.
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.