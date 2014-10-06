Descontinuado
MCM103B/12
Obsesión por el sonido
Disfruta de tus discos CD favoritos y de tu música portátil como más te gusta. El microsistema de música tipo cubo de Philips reproduce discos CD y ofrece USB directo para que puedas escuchar otros formatos de música portátil. Además, su diseño compacto se adapta a todos los espacios y estilos de vida.
Este sistema musical Philips tiene una potencia de salida total de 10 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.
El diseño compacto se amolda a cualquier espacio y estilo de vida. El diseño compacto puede colocarse en cualquier habitación debido a su diseño estético y su tamaño pequeño.
Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.
3.5
de 5
4
Opiniones
Mare
06/10/2014
Argentina
Excelente producto
Pequeño pero potente sistema de sonido hogareño. Su diseño es estupendo para ubicarlo en cualquier rincón de tu casa, pudiendo apilarlo o incluso separarlo lo suficiente para generar efectos de sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM103B Microsistema de música tipo cubo
Sí, recomiendo este producto
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Matias27
03/10/2017
Argentina
buen diseño, estilizado y moderno
lo compre porque un amigo tenia uno conectado en su pc y me gusto la calidad del sonido, muy nitida y sin distorciones. no posee gran potencia pero si la suficiente para uso personal en una habitacion pequeña frente al pc.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Angel0611
27/08/2013
Argentina
Muy buena calidad de producto,excelente diseño y facil de utilizar.
el producto satisface mis espectativas ,tanto por la calidad y definicion, ademas de ser muy practico su uso.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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