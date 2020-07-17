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MCM233 Sleek micro sound system

MCM233/12

4.3

| (6) Opiniones | 83% ha recomendado este producto

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Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Potencia de salida total de 20 W RMS

Potencia de salida total de 20 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 20 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

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Opiniones

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4.3

de 5

6

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

3
1

17/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Muy buen sonido, potente y definido. Estéticamente elegante.

Ventajas

Muy buen sonido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Fecha de uso 2018-07-17

17/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente equipo

Muy buen sonido, elegante, fácil de usar. Altamente recomendable.

Ventajas

El diseño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Fecha de uso 2018-07-17

12/11/2013

Argentina

Argentina

excelente equipo

me encanta el equipo, muy buen sonido y prestaciones para su tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Sí, recomiendo este producto

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