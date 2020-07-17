Descontinuado
El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.
Este sistema tiene una potencia de salida total de 20 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.
4.3
de 5
6
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Natalia-Natalia
17/07/2020
Argentina
Excelente
Muy buen sonido, potente y definido. Estéticamente elegante.
Ventajas
Muy buen sonido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-07-17
17/07/2020
Argentina
Excelente equipo
Muy buen sonido, elegante, fácil de usar. Altamente recomendable.
Ventajas
El diseño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música
Fecha de uso 2018-07-17
ESCORPIOX67
12/11/2013
Argentina
excelente equipo
me encanta el equipo, muy buen sonido y prestaciones para su tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música
Sí, recomiendo este producto
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