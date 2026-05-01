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Descontinuado

Microcadena

MCM3000/12

Sonido potente y rico

El moderno microsistema de música MCM3000/12 de Philips marca la pauta con un sonido detallado y lleno de graves potentes, gracias a la tecnología wOOx. Conecta el dispositivo mediante USB directo para escuchar o reproducir CD, MP3-CD y disfrutar el sonido que brinda.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Sonido potente y rico

  • 100 W

Funciona como despertador y temporizador

Funciona como despertador y temporizador

La mayoría de los relojes con alarma te ofrece varias opciones. Con este radio reloj Philips, puedes despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el temporizador te permite escuchar música mientras te duermes y se apaga a la hora que tú elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música favorita para dormir.

Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.

Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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