Descontinuado
Obsesión por el sonido
Dale la bienvenida al sonido más increíble con el microsistema clásico de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o el enlace MP3. El estético diseño y los altavoces con acabado de madera ofrecen un aspecto clásico que nunca pasará de moda.
30 W
El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. Es de uso habitual en Europa y con él la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.
Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.
La mayoría de los relojes con alarma te ofrece varias opciones. Con este radio reloj Philips, puedes despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el temporizador te permite escuchar música mientras te duermes y se apaga a la hora que tú elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música favorita para dormir.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
SCORPION71
06/01/2017
Peru
MUY BUENO...
LO TENGO HACE 4 AÑOS... EL SONIDO INCREIBLE... SIMPLEMENTE EXCELENTE
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Micro sistema clásico de sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Micro sistema clásico de sonido
Flaca98
23/07/2020
Argentina
El producto es excelente
Lo recomiendo, hace 7 años que lo tengo y todavia funciona perfecto. Tiene buen sonido.
Ventajas
Funciona perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Microsistema de música Classic
Fecha de uso 2018-07-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Microsistema de música Classic
Fecha de uso 2018-07-23