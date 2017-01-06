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Descontinuado

Micro sistema clásico de sonido

MCM305/12

5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Obsesión por el sonido

Dale la bienvenida al sonido más increíble con el microsistema clásico de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o el enlace MP3. El estético diseño y los altavoces con acabado de madera ofrecen un aspecto clásico que nunca pasará de moda.

Ver todos los beneficios

Relájate con excelente música

Obsesión por el sonido

  • 30 W

El sistema RDS envía información de las emisoras y servicios de datos

El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. Es de uso habitual en Europa y con él la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.

USB directo para reproducción en MP3/WMA

USB directo para reproducción en MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Funciona como despertador y temporizador

Funciona como despertador y temporizador

La mayoría de los relojes con alarma te ofrece varias opciones. Con este radio reloj Philips, puedes despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el temporizador te permite escuchar música mientras te duermes y se apaga a la hora que tú elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música favorita para dormir.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

06/01/2017

Peru

Peru

MUY BUENO...

LO TENGO HACE 4 AÑOS... EL SONIDO INCREIBLE... SIMPLEMENTE EXCELENTE

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM305 Micro sistema clásico de sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM305 Micro sistema clásico de sonido

23/07/2020

Argentina

Argentina

El producto es excelente

Lo recomiendo, hace 7 años que lo tengo y todavia funciona perfecto. Tiene buen sonido.

Ventajas

Funciona perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM305 Microsistema de música Classic

Fecha de uso 2018-07-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM305 Microsistema de música Classic

Fecha de uso 2018-07-23

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