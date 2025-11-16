Cuchillas con puntas redondeadas
Cuchillas autoafilables
LED de carga
Recortador para nariz
Peine recortador íntimo
Nuestro recortador viene con 12 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.
Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.
Coloque el peine recortador para cabello y elija entre los diferentes ajustes de largo para mantener con facilidad su peinado en casa.
4.3
de 5
297
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Alejo29
16/11/2025
Chile
Comprador verificado
El producto trae todos los elementos que uno neces
Producto excelente muy bueno ,cumple lo que dice en la descripción...probé otras marcas antes...pero este producto superó a la otras...Recomendable al 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1
Lagosky
16/10/2025
Chile
Comprador verificado
Buena compra precio calidad
Para alguien barbón como yo, que permanentemente tiene que estar rebajando la barba cumnple la misión perfecto, y además me ahorre la maquina para el cuerpo
Ventajas
Precio calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1
rmolina
20/02/2023
Chile
Comprador verificado
Cumple a la perfección
He pasado por varias máquinas hasta que el fin llegué a esta. Cumple su función de buena manera, buena calidad y precio perfecto. La recomiendo, no necesitarán otra máquina.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3731/15 8 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3731/15 8 en 1, rostro y cabello
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra