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  • Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesRecortador 10 en 1

MG3931/15

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
Diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia. Con 10 accesorios, cuchillas de acero autoafilables para una precisión duradera y puntas redondeadas para un recorte más suave, el recortador le ofrece la versatilidad necesaria para satisfacer todas sus necesidades de grooming.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente

  • Cuchillas con puntas redondeadas

  • Cuchillas autoafilables

  • LED de carga

  • Peine preciso de recorte de 0,5 mm

  • Peine recortador íntimo

10 herramientas para todas sus necesidades de grooming

10 herramientas para todas sus necesidades de grooming

Nuestro recortador viene con 10 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.

Su barba ideal con facilidad y precisión

Su barba ideal con facilidad y precisión

Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.

Recorte su cabello a su manera

Recorte su cabello a su manera

Coloque el peine recortador para cabello y elija entre los diferentes ajustes de largo para mantener con facilidad su peinado en casa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

16/11/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

El producto trae todos los elementos que uno neces

Producto excelente muy bueno ,cumple lo que dice en la descripción...probé otras marcas antes...pero este producto superó a la otras...Recomendable al 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1

Sí, recomiendo este producto

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16/10/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Buena compra precio calidad

Para alguien barbón como yo, que permanentemente tiene que estar rebajando la barba cumnple la misión perfecto, y además me ahorre la maquina para el cuerpo

Ventajas

Precio calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1

20/02/2023

Chile

Chile

Comprador verificado

Cumple a la perfección

He pasado por varias máquinas hasta que el fin llegué a esta. Cumple su función de buena manera, buena calidad y precio perfecto. La recomiendo, no necesitarán otra máquina.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3731/15 8 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 MG3731/15 8 en 1, rostro y cabello

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