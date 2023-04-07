Descontinuado
11 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 80 minutos de autonomía
Resistente al agua
Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom incluye 11 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.2
de 5
435
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Dorigo
07/04/2023
Chile
Comprador verificado
Funciona excelente
Carga rápido, muchos accesorios y es silenciosa. No tira los pelos al cortar
Ventajas
Corta muy bien el pelo
Contras
El cable del cargador lo encuentro un poco delicado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
08/08/2022
Chile
Comprador verificado
Eficiente!
Se comporta muy bien mientras corto, es muy cómoda al tomarla. La duración de la batería va muy bien. no tengo nada malo que decir, estoy muy satisfecho!
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
dumnorix
30/07/2022
Chile
Comprador verificado
el producto cumple las expectativas, es genial
me parece un excelente producto, buen agarre en el mango y todos los accesorios que uno pueda llegar a necesitar, me encanto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
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