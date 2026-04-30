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  • Una única herramienta para un estilo definido
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All-in-One TrimmerSerie 5000

MG5920/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una única herramienta para un estilo definido
Cree su estilo personal con este recortador versátil, que incluye 10 herramientas de calidad para modelar el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable se mantienen afiladas como el primer día, sin necesidad de aceite, para brindar una definición precisa.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una única herramienta para un estilo definido

  • 10 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

Todo en uno para el rostro, la cabeza y el cuerpo

Este recortador todo en uno ofrece 10 herramientas para todas sus necesidades de cuidado personal. Recorte y modele su vello facial de manera conveniente, recorte su vello y cuide su cuerpo.

Obtenga un recorte uniforme y bordes precisos

El recortador y su conjunto de peine-guía múltiple ofrecen 11 ajustes de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos de precisión de 1 mm para estilos de barba más cortos y más largos. El diseño angosto del accesorio del recortador de precisión facilita la creación de bordes precisos y detalles finos. Despeje las mejillas, el mentón y el cuello con el recortador metálico para terminar su estilo.

Recorte el vello de la zona inferior

Recorte eficientemente el vello corporal con el peine-guía desmontable para el cuerpo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

30/04/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Cantidad de accesorios

Me gusta que dura mucho la batería y el cabezal es súper fácil de cambiar. Además tiene muchos accesorios.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

25/12/2025

Chile

Chile

Excelente pero faltan peines

Me lo acaban de obsequiar y la encontré muy buena afeitadora. Silenciosa y con un corte seguro. Pero me falta el peine que rasure y el que corta en capas para la barba cual seria???

Ventajas

Corte seguro y silenciosa

Contras

Faltan peines utiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

02/12/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Buen producto Calidad precio

Me parece un buen producto por lo que ofrece me ha servido mucho antes usaba prestobarba pero siempre tenía el mismo problema que no me rendía con barba larga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

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Avisos legales

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos