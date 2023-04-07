11 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Nuestro recortador viene con 11 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!
Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.
Con la tecnología BeardSense, nuestro recortador detecta la densidad de la barba 125 veces por segundo con el objetivo de aumentar la potencia en áreas más densas, lo que le proporciona la potencia adecuada para obtener el mejor resultado.
4.2
de 5
435
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Dorigo
07/04/2023
Chile
Comprador verificado
Funciona excelente
Carga rápido, muchos accesorios y es silenciosa. No tira los pelos al cortar
Ventajas
Corta muy bien el pelo
Contras
El cable del cargador lo encuentro un poco delicado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
08/08/2022
Chile
Comprador verificado
Eficiente!
Se comporta muy bien mientras corto, es muy cómoda al tomarla. La duración de la batería va muy bien. no tengo nada malo que decir, estoy muy satisfecho!
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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dumnorix
30/07/2022
Chile
Comprador verificado
el producto cumple las expectativas, es genial
me parece un excelente producto, buen agarre en el mango y todos los accesorios que uno pueda llegar a necesitar, me encanto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos
La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra