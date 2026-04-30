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Descontinuado

Multigroom series 700012 en 1, vello facial y corporal, y cabello

MG7735/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Estilo y precisión máximos
Perfecciona tu estilo personal con nuestro recortador más preciso y versátil. Los 12 accesorios de primer nivel te permiten crear tu estilo único, de la cabeza a los pies. Disfruta la máxima precisión con las cuchillas DualCut y el control adicional de un mango de goma antideslizante.
Ver todos los beneficios

Recortador 12 en 1 de primer nivel para la máxima versatilidad

Estilo y precisión máximos

  • 12 accesorios

  • Tecnología DualCut

  • Hasta 120 minutos de autonomía

  • Resistente al agua

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.

12 piezas para recortar la cara y la cabeza

12 piezas para recortar la cara y la cabeza

El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom incluye 12 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

30/04/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Cantidad de accesorios

Me gusta que dura mucho la batería y el cabezal es súper fácil de cambiar. Además tiene muchos accesorios.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

25/12/2025

Chile

Chile

Excelente pero faltan peines

Me lo acaban de obsequiar y la encontré muy buena afeitadora. Silenciosa y con un corte seguro. Pero me falta el peine que rasure y el que corta en capas para la barba cual seria???

Ventajas

Corte seguro y silenciosa

Contras

Faltan peines utiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

02/12/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Buen producto Calidad precio

Me parece un buen producto por lo que ofrece me ha servido mucho antes usaba prestobarba pero siempre tenía el mismo problema que no me rendía con barba larga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

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