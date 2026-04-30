ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
  • Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo

Descontinuado

Multigroom series 7000Rostro, cabello y cuerpo, 16 en 1

MG7736/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo
Perfecciona tu estilo con nuestro recortador más preciso y versátil. Con las 13 herramientas de alta calidad puedes diseñar tu estilo único, desde la cabeza hasta los pies. Disfruta de la máxima precisión con las cuchillas autoafilables y un control total con un mango antideslizante de goma.
Ver todos los beneficios

Recortador 16 en 1 de primer nivel para máxima versatilidad

Una herramienta para un estilo definitivo en cara, pelo y cuerpo

  • 16 accesorios

  • Cuchillas autoafilables de metal

  • Hasta 120 minutos de autonomía

  • Resistente al agua

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.

16 piezas para recortar la cara y la cabeza

16 piezas para recortar la cara y la cabeza

El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom 7000 incluye 16 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

30/04/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Cantidad de accesorios

Me gusta que dura mucho la batería y el cabezal es súper fácil de cambiar. Además tiene muchos accesorios.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

25/12/2025

Chile

Chile

Excelente pero faltan peines

Me lo acaban de obsequiar y la encontré muy buena afeitadora. Silenciosa y con un corte seguro. Pero me falta el peine que rasure y el que corta en capas para la barba cual seria???

Ventajas

Corte seguro y silenciosa

Contras

Faltan peines utiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

02/12/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Buen producto Calidad precio

Me parece un buen producto por lo que ofrece me ha servido mucho antes usaba prestobarba pero siempre tenía el mismo problema que no me rendía con barba larga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.