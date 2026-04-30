Descontinuado
16 accesorios
Cuchillas autoafilables de metal
Hasta 120 minutos de autonomía
Resistente al agua
Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.
El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom 7000 incluye 16 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
cristobalier
30/04/2026
Chile
Comprador verificado
Cantidad de accesorios
Me gusta que dura mucho la batería y el cabezal es súper fácil de cambiar. Además tiene muchos accesorios.
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-15
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-15
Nacho_tal
25/12/2025
Chile
Excelente pero faltan peines
Me lo acaban de obsequiar y la encontré muy buena afeitadora. Silenciosa y con un corte seguro. Pero me falta el peine que rasure y el que corta en capas para la barba cual seria???
Ventajas
Corte seguro y silenciosa
Contras
Faltan peines utiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Alejoff26
02/12/2025
Chile
Comprador verificado
Buen producto Calidad precio
Me parece un buen producto por lo que ofrece me ha servido mucho antes usaba prestobarba pero siempre tenía el mismo problema que no me rendía con barba larga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000