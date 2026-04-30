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  • Una sola herramienta para máxima precisión
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All-in-One Trimmer 7000 SeriesRecortador 15 en 1

MG7935/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para máxima precisión
Nuestro recortador todo en uno ofrece la versatilidad y precisión que necesita con 15 herramientas de calidad diseñadas para el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables se mantienen tan afiladas como el primer día y el peine preciso de primera calidad lo ayuda a lograr el estilo y el aspecto que desea.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para máxima precisión

  • 15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Peine preciso de primera calidad

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

15 herramientas para todas sus necesidades de grooming

15 herramientas para todas sus necesidades de grooming

Nuestro recortador viene con 15 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.

Máxima precisión con rendimiento duradero

Máxima precisión con rendimiento duradero

Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

30/04/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Cantidad de accesorios

Me gusta que dura mucho la batería y el cabezal es súper fácil de cambiar. Además tiene muchos accesorios.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-15

25/12/2025

Chile

Chile

Excelente pero faltan peines

Me lo acaban de obsequiar y la encontré muy buena afeitadora. Silenciosa y con un corte seguro. Pero me falta el peine que rasure y el que corta en capas para la barba cual seria???

Ventajas

Corte seguro y silenciosa

Contras

Faltan peines utiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

02/12/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Buen producto Calidad precio

Me parece un buen producto por lo que ofrece me ha servido mucho antes usaba prestobarba pero siempre tenía el mismo problema que no me rendía con barba larga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000

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Avisos legales

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos

  2. La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte

  3. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra