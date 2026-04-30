15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Peine preciso de primera calidad
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Nuestro recortador viene con 15 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!
Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.
Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
cristobalier
30/04/2026
Chile
Comprador verificado
Cantidad de accesorios
Me gusta que dura mucho la batería y el cabezal es súper fácil de cambiar. Además tiene muchos accesorios.
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-15
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-15
Nacho_tal
25/12/2025
Chile
Excelente pero faltan peines
Me lo acaban de obsequiar y la encontré muy buena afeitadora. Silenciosa y con un corte seguro. Pero me falta el peine que rasure y el que corta en capas para la barba cual seria???
Ventajas
Corte seguro y silenciosa
Contras
Faltan peines utiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Alejoff26
02/12/2025
Chile
Comprador verificado
Buen producto Calidad precio
Me parece un buen producto por lo que ofrece me ha servido mucho antes usaba prestobarba pero siempre tenía el mismo problema que no me rendía con barba larga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5920/15 Serie 5000
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos
La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra