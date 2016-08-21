Descontinuado
Sin tirones, garantizado
Sistema de protección, ángulo ideal
Completamente lavable, pila AA
2 peines para cejas, funda
Gracias a la revolucionaria tecnología ProtecTube, una lámina ultra fina con puntas redondeadas protege la cuchilla para evitar la irritación de la piel. Además, se diseñó la cuchilla para evitar que el cabello quede atrapado entre los elementos de corte que se mueven por separado, lo que evita los tirones.
El recortador para nariz de Philips se diseñó para formar un ángulo perfecto y, así, alcanzar fácilmente el vello que está dentro del oído, la nariz y para su uso en las cejas. Gracias al recortador para nariz de Philips, podés estar seguro de que todos los vellos no deseados serán eliminados con eficacia.
Tanto la cuchilla como el protector tienen ranuras de corte precisas y afiladas para asegurar que se corten todos los vellos de manera rápida y eficaz.
4.2
de 5
125
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
chile1
21/08/2016
Chile
excelente solución
Es un producto que busque por mucho tiempo, resuelve los problemas para lo que la compre.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas
Otramalamama
16/07/2020
España
Excelente corte y rápida limpieza
Mi marido está encantado con el regalo. Buen corte y buena precisión. Lo mejor es que es completamente lavable bajo agua lo cual es muy cómodo, ya que ha tenido alguno que había casi que desmontar por completo para poder lavarlo.
Ventajas
Se lava bajo el agua muy rápido
Contras
De momento nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Nacho1
10/07/2020
España
Cortapelos philips
Calidad precio muy bien va genial para los pelos de la nariz, orejas y cejas y con cabezal desmontable y lavable, la durabilidad de la pila genial, recomendable.
Ventajas
Va genial, nariz, cejas y orejas y es desmontable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas