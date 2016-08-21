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Descontinuado

Nose trimmer series 3000Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas

NT3160/10

4.2
| (125) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Sin tirones, garantizado
El recortador NOSETRIMMER serie 3000 de Philips elimina con suavidad los vellos de la nariz, oreja y las cejas no deseados. La tecnología ProtecTube y el ángulo del recortador diseñado especialmente aseguran un corte rápido, sencillo, cómodo y sin tirones.
Ver todos los beneficios

Recorte rápido y seguro para el vello de nariz, orejas y cejas

Sin tirones, garantizado

  • Sin tirones, garantizado

  • Sistema de protección, ángulo ideal

  • Completamente lavable, pila AA

  • 2 peines para cejas, funda

El sistema de protección avanzada evita tirones, cortes y rasguños

El sistema de protección avanzada evita tirones, cortes y rasguños

Gracias a la revolucionaria tecnología ProtecTube, una lámina ultra fina con puntas redondeadas protege la cuchilla para evitar la irritación de la piel. Además, se diseñó la cuchilla para evitar que el cabello quede atrapado entre los elementos de corte que se mueven por separado, lo que evita los tirones.

Alcanzá fácilmente los vellos de las orejas o de la nariz

El recortador para nariz de Philips se diseñó para formar un ángulo perfecto y, así, alcanzar fácilmente el vello que está dentro del oído, la nariz y para su uso en las cejas. Gracias al recortador para nariz de Philips, podés estar seguro de que todos los vellos no deseados serán eliminados con eficacia.

Ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

Ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

Tanto la cuchilla como el protector tienen ranuras de corte precisas y afiladas para asegurar que se corten todos los vellos de manera rápida y eficaz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

125

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

21/08/2016

Chile

Chile

excelente solución

Es un producto que busque por mucho tiempo, resuelve los problemas para lo que la compre.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas

16/07/2020

España

España

Excelente corte y rápida limpieza

Mi marido está encantado con el regalo. Buen corte y buena precisión. Lo mejor es que es completamente lavable bajo agua lo cual es muy cómodo, ya que ha tenido alguno que había casi que desmontar por completo para poder lavarlo.

Ventajas

Se lava bajo el agua muy rápido

Contras

De momento nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

10/07/2020

España

España

Cortapelos philips

Calidad precio muy bien va genial para los pelos de la nariz, orejas y cejas y con cabezal desmontable y lavable, la durabilidad de la pila genial, recomendable.

Ventajas

Va genial, nariz, cejas y orejas y es desmontable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

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