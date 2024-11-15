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  • Seguro, rápido y fácil de usar
  • Seguro, rápido y fácil de usar
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Descontinuado

Nose trimmer series 3000Recortador para nariz resistente al agua

NT9110/30

3.8
| (31) Opiniones | 81% ha recomendado este producto
Seguro, rápido y fácil de usar
El recortador para nariz, orejas y cejas de Philips utiliza un potente micro recortador de precisión para un resultado seguro, rápido y fácil
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Para vello de la nariz, orejas y cejas

Seguro, rápido y fácil de usar

  • Plus

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y máxima comodidad

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y máxima comodidad

Recortador protegido para evitar tirones, rasguños y cortes

Recortador protegido para evitar tirones, rasguños y cortes

La cuchilla del revolucionario recortador SafeGuard de Philips está protegida con una lámina ultrafina que atrapa el vello, pero no la piel. Además, el vello no se engancha entre las dos cuchillas de corte que se mueven por separado para evitar tirones.

Mango suave para máximo control

Mango suave para máximo control

El mango de goma suave te ayuda a sostenerlo con firmeza incluso cuando está húmedo para que tengas más control.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 5

31

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

3
2

15/11/2024

España

España

recomendable

Llevo con el aparato mucho tiempo pero se me ha roto el accesorio que trae para recortar las cejas. ¿Dónde lo puedo conseguir? Gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

01/04/2015

España

España

Tras 2 años de uso

Pues si, llevo con este aparatito más de dos años de uso. Ni un solo problema durante todo este tiempo. Ha cumplido y sigue cumpliendo su misión sin tirones ni enganches. Los materiales con los cuales está construido son muy buenos, se nota la buena calidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

23/12/2013

España

España

Era lo que buscaba

era un producto que había estado buscando desde hace tiempo, y que otros que había visto no me convencían ni por diseño, ni por rendimiento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

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