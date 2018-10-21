Descontinuado
NTRX500/55
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Déjate llevar por los graves de este sistema de 650 W equipado con graves NX, ideal para cualquier fiesta. Deja que Auto DJ mezcle pistas en tu dispositivo USB, reproduzca canciones desde cualquier smartphone a través de Bluetooth® y use 260 mil efectos de luces para conseguir una fiesta intensa.
650 W
Bluetooth
Agrega la mejor atmósfera, ambiente y pasión a cualquier fiesta, con miles de luces de colores que parpadean, destellan y fluyen al ritmo de tu música. Elige fácilmente colores claros para coincidir con tu tema, o escoge uno de los muchos sistemas preseleccionados. Mueve el botón de graves NX para hacer que el espectáculo de luces sea aún más intenso.
Sé el maestro de todas las fiestas. DJ crossfader te permite mezclar tus pistas favoritas entre los canales A y B, por lo que puedes fluir sin problemas entre las canciones. Solo selecciona la salida del dispositivo para el reproductor A (USB, Bluetooth®, CD, entrada de audio o sintonizador) para iniciar la música y, a continuación, elige el dispositivo de entrada para el reproductor B (USB o entrada de audio). Para cambiar las pistas, desplaza el atenuador de un lado a otro para realizar una transición suave y así seguir con la fiesta.
3.4
de 5
20
Opiniones
Anthony
21/10/2018
Chile
Bluetooth
Quisiera saber la versión del Bluetooth ya que tiene problemas con mi tv al conectar ya que tiene 1 segundo se desfase
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
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Jonny
05/12/2014
Chile
Todo lo que se necesita para el carrete!
Descubrí este producto en la tienda, algo habia escuchado sobre los Nitro, pero al probarlo me sorprendió. realmente suena excelente y tiene la venta adicional de tener todas las funciones de lluces y dj y los efectos especiales. su tamaño es imponente y su sonido potente y de muy buena calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
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Djtwiceisnice
04/01/2015
Central América
Simplemente Genial!!
Solo lo vimos en la tienda y lo queriamos de una vez en nuestra casa para todas las fiestas! El diseño inmediatamente llama la atención y cuando lo probamos, definitivamente lo queríamos en la casa. Los bajos son impresionante, y el mundo de efectos que aún no conocemos completamente, son simplemente Geniales!!!! Lo único malo que encontramos en él son los efectos de Dj. Solo dos de los manuales son geniales, los otros son terribles. El Dj automatico merece un 5, pero los efectos son malos, feos. Debería de permitir mayor versatilidad en el manejo de los sonidos para que realmente pueda uno sacar el Dj que lleva dentro!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi
Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.